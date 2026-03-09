Deputeti Haxhi Avdyli ka dhënë dorëheqje të parevokueshme nga të gjitha pozitat në partinë Partia Guxo, duke reaguar ndaj asaj që e cilësoi si fushatë linçimi dhe sulmesh ndaj Presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani.
Lajmin e bëri të ditur vetë Avdyli përmes një postimi në rrjetet sociale, ku theksoi se nuk mund të identifikohet me gjuhën e urrejtjes dhe thirrjet për dhunë që, sipas tij, janë drejtuar ndaj Osmanit.
Ai tha se sulmet e ashpra ndaj presidentes, përfshirë edhe kërcënime dhe manipulime me inteligjencë artificiale që nxisin urrejtje, janë të papranueshme dhe i përkasin një politike që duhet të mbetet në të kaluarën.
Avdyli theksoi se ka shprehur më herët mospajtimin e tij me zhvillimet e fundit politike brenda grupit parlamentar të Lëvizja Vetëvendosje, në prani edhe të kryeministrit Albin Kurti, si dhe në kryesinë e GUXO-s.
Sipas tij, megjithëse kishte mospajtime politike brenda grupit, nuk e kishte pritur që situata të eskalonte në linçime publike, fyerje dhe kërcënime, madje edhe nga persona që deri pak ditë më parë e konsideronin Osmanin “krenari të Kosovës”.
Në shenjë proteste ndaj kësaj situate, Avdyli tha se ka vendosur të largohet nga të gjitha pozitat në GUXO, duke shpresuar se dorëheqja e tij do të shërbejë si thirrje për reflektim dhe për ndaljen e gjuhës së urrejtjes në politikë.
Ai apeloi që, pavarësisht dallimeve politike, të ruhet respekti dhe njerëzillëku, duke theksuar se e ardhmja e Republikës së Kosovës duhet të jetë mbi gjithçka.
