Haxhi Avdyli nuk i ndal postimet rrëqethëse: Pse e doni kaq pak vendin tuaj? Kosova ju dha bukë, shtëpi e ju rriti

Deputeti i Guxo-s, Haxhi Avdyli, ka dalur me një tjetër postim rrëqethës, pas atyre me Donika Gërvallën.
Tash, ka emocionuar me fjalët lidhur me Listën Serbe, Nenad Rashiqin e qëndrimet e opozitës.
Ai ka aluduar se disa nuk po e duan sa duhet Kosovën.
Postimi:
Tentimi i turpshëm i barazimit të Rashiqit me Simiqin e Srspkës, është një akt puro tradhëtie që i bëhet integritetit, sovranitetit dhe ligjshmërisë në vendin tonë.
Po, dytë janë Serb, me emër e mbiemër.
Por njëri njeh Kosovën shtet , dhe ka punuar qe 20 vite si çdo pjesëtar i pakicës në institucionet tona dhe për shtetin tonë.
E ata tjerët, a i njihni?
Ju eksponent të opozitës, që po barazoni keta dy, ku keni jetuar deri tash pash zotin? .
Po, pse kaq pak e doni vendin tuaj?
Pse ia keni marr inati vendit tuaj?
Çka ju ka bë Kosova keq, perveq që ju dha buk, e shtëpi e ju rriti?
Pse duhet të përkrahni Simiqin, mashën e Vuqiqit, lider i terroristëve të veshur me petkun e politikanit.
A mbani mend barrikadat?
A mbani mend dëbimin e shqiptarëve nga veriu?
A mbani mend kontrabandistët, e bandat terrorizuese?
A mbani mend sa Kosovë e sa Serbi ishte veriu?
Kush i udhehoqi krejt trazirat, e krejt keqijat që ndodhën ketij vendi?
Nëse ju ka rrok amnezia po ju tregoj ishte SRPSKA dhe tutorët e tyre në Beograd
Nesër, kur të paloheni si LDK e të abstenoni si PDK, mendoni edhe për Enver Zymberin e Afrim Bunjakun.
Mendoni pak edhe për jetimat, fëmijët e heronjve, që mbetën jetima, vetëm nga veprimet e Simiqave e Radojqiqave.
Neser me heshtjen tuaj do ia zgjatni jetën sponzorve të vrasësve, dhe krahut politik të terroristeve në veri….
Ose do kaloni në anën e shtetit tuaj. Ndoshta
