Haxhi Avdyli tërhiqet nga Kuvendi i Prizrenit, zëvendësohet nga Petrit Hoxhaj

Në seancën e parë të Kuvendit të Prizrenit u konfirmua edhe  dorëheqja e Haxhi Avdylit, përfaqësues i Listës Guxo, nga posti i kuvendarit.

Vendimi hap rrugën për zëvendësimin e tij me kandidatin tjetër të listës, Petrit Hoxhaj.

