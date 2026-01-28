6.9 C
Prizren
E mërkurë, 28 Janar, 2026
type here...

Fokus

Haziz Hodaj nuk do të jetë delegat i Kuvendit të LDK-së

By admin

Anëtari i vjetër i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) në Prizren, Haziz Hodaj, nuk do të jetë delegat në Kuvendin e kësaj partie që do të mbahet të shtunën.

Ai ka reaguar përmes një postimi në Facebook, ku ka thënë se për herë të parë pas 30 vitesh nuk është delegat i Kuvendit të LDK-së, duke lënë të kuptohet se përzgjedhja nuk është bërë mbi bazën e përvojës.

KLIKO LINKUN:https://www.facebook.com/reel/4294222634125257

“Pas 30 vitesh, për herë të parë nuk jam delegat i Kuvendit të LDK-së. Sepse përvoja nuk ishte kriter, bindja po. Tani i çliruar e përciell Kuvendin pa barrën e hipokrizisë”, ka shkruar Hodaj.

LDK-ja do të mbajë të shtunën Kuvendin e saj, në të cilin pritet të vendoset për drejtimin e partisë. Kryetari aktual, Lumir Abdixhiku, synon konfirmimin në krye të partisë, ndërsa ish-kryeministri Avdullah Hoti ka paralajmëruar se do të kërkojë mbështetjen e delegatëve për të marrë udhëheqjen e LDK-së.

Krijojmë webfaqe për biznese

Ndërsa Abdixhiku është shprehur i qetë për rezultatin e Kuvendit, Hoti ka deklaruar se procese të tilla “asnjëherë nuk janë të parashikueshme” në LDK.

Anëtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës do të mblidhen të shtunën në mesditë për të vendosur për drejtimin e partisë më të vjetër parlamentare në vend, e cila në zgjedhjet e fundit parlamentare ka marrë 13.23 për qind të votave./PrizrenPress.com/

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Caktohet masa e paraburgimit për 15 kryesues të votave që u arrestuan në Malishevë
Next article
Ylli shkëlqen në Fier

Më Shumë

Fokus

Djali i Nait Hasanit ndalohet për keqpërdorim të votave – Avokati jep detaje

Në mesin e 100 personave të ndaluar sot nga Prokuroria Themelore në Prizren, në lidhje me keqpërdorimet e votave për kandidatë në zgjedhjet e...
Fokus

Ekoregjioni: Kryeshefi Shala ndodhet në Itali për arsye familjare, pritet të kthehet brenda javës

Ndërmarrja publike regjionale e pastrimit “Ekoregjioni” në Prizren ka reaguar pas aksionit të zhvilluar nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK) të hënën...

Luan Durmishi hyn në garë për San Marinon në Eurovision 2026

P.C Prizreni fiton ndaj New Basket 

Prizren: Mbi 100 komisionerë ‘dallavergji’ në Polici, disa mbrohen në heshtje

Kërkohet paraburgim ndaj 23 personave, 21 komisionerë të dyshuar për falsifikim të rezultateve

Sot vazhdon seanca në rastin e vrasjes së Auron Thaqit

Liria përmbyll përgatitjet në Durrës, stërvitjet zhvendosen në Prizren

Hajnia që poshtëroi votën

Kryeziu: Skema kriminale e vjedhjes së votave i paska shtrirë duart edhe në Malishevë

Përfundon seanca ndaj komisionerëve të dyshuar në Prizren

Aulona Muhadri shpallet MVP e javës

Aksident mes tri automjeteve në Mamushë, lëndohen gjashtë persona

Të shtëna me armë në Suharekë, arrestohen tre persona

Ylli shkëlqen në Fier

Bashkimi kualifikohet në gjysmëfinale

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne