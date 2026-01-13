1.8 C
Prizren
E martë, 13 Janar, 2026
type here...

Fokus

Haziz Hodaj sqaron dorëheqjen: Nuk jam larguar nga LDK-ja, por vetëm nga Kryesia

By admin

Kuvendari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) në Prizren, Haziz Hodaj, ka sqaruar edhe një herë publikisht arsyet dhe kuptimin e dorëheqjes së tij nga Kryesia e këtij subjekti politik.

Ai tregon  se ky veprim nuk nënkupton largim nga partia.

Krijojmë webfaqe për biznese

Sipas tij, pas tërheqjes nga Kryesia ka pranuar qindra mesazhe mbështetjeje dhe përgëzimi, por edhe fyerje nga persona që, sipas tij, e kanë këtë si mënyrë veprimi.

“Pas tërheqjes sime nga Kryesia e LDK-së, në forma të ndryshme kam pranuar qindra mesazhe mbështetje, përgëzime publike, por fatkeqësisht edhe sharje e fyerje nga njerëz që këto i kanë identitet të vetin. Një sqarim ua kam borxh të gjithë atyre që më kanë shkruar me respekt”, shkruan ka Hodaj.

Ai ka ritheksuar se vendimi për dorëheqje nga Kryesia është marrë në mënyrë të arsyetuar dhe të menduar mirë.

“Nga Kryesia jam tërhequr për arsyet që i kam bërë tashmë publike dhe qëndroj plotësisht prapa tyre. Ky vendim nuk ka qenë as i lehtë, as emocional, por i menduar dhe i bazuar në parime dhe fakte”, ka shtuar ai.

Express Kredi nga BiCredit

Hodaj ka nënvizuar se mbetet i palëkundur në LDK, duke e cilësuar këtë parti si bindje dhe mision jetësor.

“Ndryshe, mbetem në LDK i palëkundur dhe përjetësisht. Nga 66 vjet jetë, 36 i kam aty me bindje, me përgjegjësi dhe me besnikëri ndaj vlerave mbi të cilat është ndërtuar shtëpia dhe familja ime e dytë. LDK nuk është funksion as pozitë, ajo për mua mbetet bindje, rrugëtim dhe amanet”, ka përfunduar Hodaj./PrizrenPress.com

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Ndahet nga jeta zyrtari i Gjykatës Themelore në Prizren
Next article
Totaj emëron Samra Ilijazin drejtoreshë të Inspektorateve në Prizren

Më Shumë

Lajme

Vdes një 43-vjeçare nga Suhareka, policia: Dyshohet se konsumoi preparate kimike

Një grua 43-vjeçare nga Suhareka ka vdekur të martën në Spitalin Rajonal të Prizrenit. Lajmin e ka konfirmuar Shaqir Bytyqi, zëdhënës i Policisë së Kosovës...
Lajme

Aksidentohet rëndë familja pesëanëtarëshe nga Rahoveci, po ktheheshin në Gjermani

Një aksident i rëndë ka ndodhur sot në Waldshut – Tingen të Gjermanisë, afër kufirit me Zvicrën. Është aksidentuar një familje e tërë shqiptare...

Anderson lëndohet, pritet të mungojë 4–6 javë

Kukësi, qyteti i parë në botë i nominuar për Nobel/ “Hapi dyert për 400 mijë njerëz”, shkruante BBC

Goditen me veturë dy këmbësorë në Prizren

Vetura godet këmbësoren në vija të bardha në Prizren – pëson lëndime të rënda

Teuta Gashi Kryeziu emërohet zyrtare për Marrëdhënie me Publikun në Dragash

Vdes një grua në Rahovec

Situata e ujit në rajonin e Prizrenit: Ku mund të pihet dhe ku jo

Dardan Berishës i çahet koka nga goditjet e publikut në Prizren

Interesim i madh për supersfidën Bashkimi–Peja: Biletat në shitje nesër

Liria prezanton Muhamed Useinin

Shorter shkëlqen në debutimin e tij te Bashkimi

Totaj nderon me mirënjohje pronarin e restorantit “Beska”

Sindikata e Policisë: Familjet e policëve të rënë nuk janë paguar gjatë muajit dhjetor

Adem Morina emërohet drejtor i Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne