Haziz Hodaj sqaron dorëheqjen: Nuk jam larguar nga LDK-ja, por vetëm nga Kryesia

Kuvendari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) në Prizren, Haziz Hodaj, ka sqaruar edhe një herë publikisht arsyet dhe kuptimin e dorëheqjes së tij nga Kryesia e këtij subjekti politik.
Ai tregon se ky veprim nuk nënkupton largim nga partia.
Sipas tij, pas tërheqjes nga Kryesia ka pranuar qindra mesazhe mbështetjeje dhe përgëzimi, por edhe fyerje nga persona që, sipas tij, e kanë këtë si mënyrë veprimi.
“Pas tërheqjes sime nga Kryesia e LDK-së, në forma të ndryshme kam pranuar qindra mesazhe mbështetje, përgëzime publike, por fatkeqësisht edhe sharje e fyerje nga njerëz që këto i kanë identitet të vetin. Një sqarim ua kam borxh të gjithë atyre që më kanë shkruar me respekt”, shkruan ka Hodaj.
Ai ka ritheksuar se vendimi për dorëheqje nga Kryesia është marrë në mënyrë të arsyetuar dhe të menduar mirë.
“Nga Kryesia jam tërhequr për arsyet që i kam bërë tashmë publike dhe qëndroj plotësisht prapa tyre. Ky vendim nuk ka qenë as i lehtë, as emocional, por i menduar dhe i bazuar në parime dhe fakte”, ka shtuar ai.
Hodaj ka nënvizuar se mbetet i palëkundur në LDK, duke e cilësuar këtë parti si bindje dhe mision jetësor.
“Ndryshe, mbetem në LDK i palëkundur dhe përjetësisht. Nga 66 vjet jetë, 36 i kam aty me bindje, me përgjegjësi dhe me besnikëri ndaj vlerave mbi të cilat është ndërtuar shtëpia dhe familja ime e dytë. LDK nuk është funksion as pozitë, ajo për mua mbetet bindje, rrugëtim dhe amanet”, ka përfunduar Hodaj./PrizrenPress.com
