Helenius: Nuk më kujtohet asgjë pas grushtit të Joshuas

Robert Helenius mendon se mund të kishte mundur Anthony Joshuan nëse do të kishte më shumë njohuri rreth rivalit të tij, por ka pranuar se nuk i kujtohet fare se si ndodhi nokauti i tij përballë britanikut.

Dyshja u përplasën të shtunën mbrëma, pasi Helenius hyri si zëvendësues i Dillian Whyte dhe AJ shënoi fitoren e tij të parë me nokaut që nga viti 2020 kur mposhti Kubrat Pulev. Pas një nisjeje relativisht të lehtë të gjashtë raundeve të betejës, Joshua lëshoi dorën e djathtë fuqishëm në mjekrën e Helenius, gjë që e la atë pa ndjenja në tokë.

“Ishte një zhurmë e madhe”, ka thënë Helenius.

“Nuk e mbaj mend ndikimin, trupi im po mbaronte në atë moment. Sigurisht që dhemb, zemra më së shumti. Do të kisha dashur shumë ta fitoja këtë ndeshje. Do të shohim se çfarë do të vijë nga kjo”, ka shtuar ai. Sa i përket Joshuas, ai ka të ngjarë të shkojë në një përplasje të madhe me Wilder në Arabinë Saudite në fillim të vitit të ardhshëm.