Hetimet për vrasjen në Prizren, i dyshuari ende në arrati

Prokuroria Themelore në Prizren ka njoftuar se i dyshuari për vrasjen e Beqir Morinës në Prizren, Aziz Gashi vazhdon të mbetet në arrati.

Sipas prokurorisë, që nga mbrëmë janë kryer disa bastisje në lokacione të ndryshme, mirëpo deri më tani i dyshuari nuk është kapur.

“Mbrëmë me 3 shtator 2023, rreth orës 19:00 në Prizren në lagjen “Arbana”, ka ndodhur një vrasje me armë zjarri. Sipas hetimeve të para të prokurorisë, i dyshuari Aziz Gashi, pas një mosmarrëveshje që kishte pasur me viktimën Beqir Morina, ka shtënë me armë zjarri në drejtim të tij. Si pasojë e plagëve të marra, viktima ka ndërruar jetë”, thuhet në njoftimin e Prokurorisë.

Prokurori, së bashku me njësitë tjera relevante, kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe me vendim të prokurorit trupi i pajetë i viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduskion.

“Me urdhër të gjyqtarit të procedurës paraprake, policia ka kryer disa bastisje në lokacione të ndryshme në kërkim të vendndodhjes së dyshuarit i cili është në kërkim policor”, ka thënë Prokuroria.

Lidhur me rastin, Prokuroria në bashkëpunim më policinë janë duke kryer hetime intensive.

