‘Hidroregjioni Jugor’: Është stabilizuar furnizimi me ujë në lagjen ‘Ortakoll’

By admin

Pas ankesave të shumta nga banorët e lagjes ‘Ortakoll’ tw Prizrenit, Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” ka ndërmarrë verifikime dhe ndërhyrje teknike në terren për të identifikuar dhe zgjidhur problemin me furnizimin me ujë.

Fillimisht, ekipet e kompanisë kishin konstatuar se bëhej fjalë për një problem individual të brendshëm, për të cilin ujësjellësi nuk është kompetent të ndërhyjë.

Megjithatë, pas kontrolleve të detajuara në rrjetin e jashtëm, është zbuluar se shkaku i ndërprerjes ishte një valvul në vertikalen e furnizimit me ujë.

Pas ndërhyrjes së menjëhershme në këtë valvulë, furnizimi me ujë është stabilizuar plotësisht për banorët e ndërtesës në këtë zonë.

