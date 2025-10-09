‘Hidroregjioni Jugor’: Është stabilizuar furnizimi me ujë në lagjen ‘Ortakoll’

Pas ankesave të shumta nga banorët e lagjes ‘Ortakoll’ tw Prizrenit, Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” ka ndërmarrë verifikime dhe ndërhyrje teknike në terren për të identifikuar dhe zgjidhur problemin me furnizimin me ujë.
Fillimisht, ekipet e kompanisë kishin konstatuar se bëhej fjalë për një problem individual të brendshëm, për të cilin ujësjellësi nuk është kompetent të ndërhyjë.
Megjithatë, pas kontrolleve të detajuara në rrjetin e jashtëm, është zbuluar se shkaku i ndërprerjes ishte një valvul në vertikalen e furnizimit me ujë.
Pas ndërhyrjes së menjëhershme në këtë valvulë, furnizimi me ujë është stabilizuar plotësisht për banorët e ndërtesës në këtë zonë.
Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.