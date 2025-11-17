16 C
Prizren
“Hidroregjioni Jugor” shkyç 15 lidhje ilegale në tri komuna të regjionit të Prizrenit

By admin

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” ka shkyçur 15 lidhje ilegale nga rrjeti i ujësjellësit.

Në njoftimin e kompanisë thuhet se “gjatë javës së kaluar, ekipet e inspektoratit kanë identifikuar dhe shkyçur këto lidhje: Prizren – 9, Suharekë – 5 dhe  Malishevë – 1 shkyçje”.

“Gjatë javës së kaluar, ekipet të inspektoratit të kompanisë kanë identifikuar dhe shkyçur nga rrjeti i ujësjellësit 15 lidhje ilegale nga konsumatorët e papërgjegjshëm”, thuhet në njoftim.

Kompania paralajmëron se aksioni për identifikimin e lidhjeve ilegale do të vazhdojë edhe në ditët në vijim.

“Ndaj të gjitha rasteve të evidentuara do të merren masat ligjore”, thuhet më tej.
Nga “Hidroregjioni Jugor” apelojnë tek konsumatorët që të respektojnë rregullat dhe të shmangin veprimet e jashtëligjshme.

“Të gjitha veprimet e jashtëligjshme dëmtojnë furnizimin e drejtë dhe të rregullt me ujë për qytetarët tanë”, përfundon njoftimi.

Prizren, vidhen mbi 50 mijë euro stoli ari
Aktakuzë ndaj 7 personave për urën metalike në Ngucat që s’u ndërtua fare

