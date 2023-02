Historia e Gavi: Shkëndija, shpejtësia dhe shpirti i yllit që luan me këpucët e palidhura

Ishte në nëntor 2021 që njerëzit filluan të flisnin për Gavi-n. Një foto tregonte Nico Gonzalez duke lidhur këpucët e një lojtari gjatë një ndeshjeje të Champions League për Barcelona-n ndaj Dynamo Kyiv.

Gavi, në atë kohë 17 vjeç, qëndronte me duart në ijë, duke parë sesi shoku i tij i skuadrës në mesfushë duket se i vinte në ndihmë. Më vonë, Gonzalez postoi foton në Instagram me mbishkrimin “Është vërtet koha të mësoni…”

Por e vërteta është se nuk kishte asnjë mësim, as skena nuk kishte të bënte me të ftohtin e Kievit.

Manuel Basco, trajneri i tij i parë në skuadrën e të rinjve, La Liara Balompie, merr historinë.

“Gavi ka luajtur gjithmonë me lidhëse të zgjidhura”, thotë ai.

“Ai e ka bërë që kur ishte gjashtë vjeç. Gjëja qesharake është se ai nuk i ka shkelur kurrë. Ne i kemi thënë gjithmonë t’i lidhë, por ai luajti po aq mirë në atë mënyrë. Ai kishte edhe një zakon tjetër: nxirrte gjuhën përgjysmë poshtë faqes. Më bëri të vuaj, mendova se një ditë do ta kafshonte”, theksoi Basco.

Mesfushori i Barcelona-s, Gavi, konsiderohet si një nga talentet e rinj më të mirë në planet. Tani 18 vjeç, ai ka luajtur tashmë 77 herë për Barçën dhe ka bërë 17 paraqitje për vendin e tij. Ai u bë lojtari më i ri në historinë e Spanjës vitin e kaluar.

Në tetor, ai fitoi trofeun Kopa, i cili iu dhurua lojtarit më të mirë të botës nën moshën 21 vjeç, në çmimet e Topit të Artë.

Ata që e njohin Gavi-n thonë se ai është imazhi i nënës së tij. Ata thonë se sjellja e tij e turpshme jashtë fushës vjen prej saj. Të tjerë thonë se ai e ndjek të atin. Prej tij thuhet se ka karakterin konkurrues që ka kur luan.

Ndoshta, si çdo gjë e mirë në jetë, ai është pak nga të dyja.

Kjo është historia e trajektores së jashtëzakonshme të futbollit të Gavi-t, nga djali i vogël që nisi në qytetin e tij të lindjes në Andaluzi, tek ekipi i parë i Barcelona-s, Champions League dhe Kupa e Botës me Spanjën, vetëm 12 vjet nga hapat e tij të parë në lojë.

Pablo Paez Gavira, “Gavi” lindi më 5 gusht 2004, pranë brigjeve të Guadalquivir, lumit që përshkon Andaluzinë nga lindja në perëndim përpara se të bashkohet me pafundësinë e Oqeanit Atlantik.

Ai u rrit në Los Palacios y Villafranca, një qytet bujqësor me rreth 38 mijë banorë që ndodhet gjysmë ore në jug të Seviljes. Duke ecur nëpër rrugët e saj, duke kaluar shtëpitë e saj të ulëta e të bardha me lule shumëngjyrëshe në ballkone, kupton se këtu ka një ritëm të ndryshëm të jetës: i ngadalshëm dhe vigjilent.

Ndërtesa më ikonike e qytetit është kulla e ujit 30 metra e lartë që ngrihet mbi dy stadiume futbolli ngjitur. Gjatë dekadave të fundit tre ndërkombëtarë të Spanjës kanë dalë nga këto fusha. Mesfushori i PSG-së, Fabian Ruiz, anësori veteran i Sevilla-s, Jesus Navas dhe tani Gavi.

Ekziston një legjendë lokale që i lidh të tre.

Toka e pasur i bën domatet Los Palacios veçanërisht të shijshme dhe të kërkuara. Njihen për cilësinë e tyre. Më kreativët mes banorëve të qytetit besojnë se këto domate dhe cilësia e tyre e veçantë ushqyese mbajnë çelësin e suksesit të tre futbollistëve.

Kur dëgjon njerëzit të kujtojnë talentin unik të Gavi, është e qartë se ka më shumë se kaq.

Nën tabelën “Estadio Municipal Las Marismas”, shtëpia e La Liara Balompie, është ulur një djalë rreth tetë vjeç, duke ngrënë sanduiçin e tij. Ky është klubi për të cilin Gavi ka luajtur për herë të parë. Askush nuk mund të mos mendojë se 10 vjet më parë, ai mund të ketë qenë në të njëjtën skenë.

Përtej portave të hapura të stadiumit, fëmijë të moshave të ndryshme po stërviten, ndoshta duke ëndërruar që një ditë të bëhen si Gavi, një kampion evropian U-21 si Ruiz, ose një fitues i Kupës së Botës si Navas.

Brenda është trajneri i parë i Gavi, Basco, i njohur më mirë në qytet me pseudonimin e tij “Batalla” (Beteja).

Ai na kthen në vjeshtën e vitit 2010. Me sezonin që po fillonte, ekipi i tij mirëpriti një ardhje të re: një djalë i ri i quajtur Pablo i cili dukej i vogël për moshën e tij.

“Kur ai mbërriti, unë tashmë e kisha ngritur ekipin, por kur ai filloi të stërvitej, pashë se kishte diçka ndryshe. Nuk është e zakonshme që një gjashtëvjeçar të koordinohet kaq mirë, të drejtojë topin ose të ketë atë shpirt luftarak”, kujton Basco.

Ekipi i Basco-s kishte tashmë një Pablo. Kur trajneri thërriste një, të dy ktheheshin. Kjo ishte kur një Pablo u bë “Gavi”.

Duke qenë se lojtari i ardhshëm i Barçës ishte më i riu nga të dy, ata e quajtën Gavira, për mbiemrin e tij, i cili përfundoi duke u bërë shkurt Gavi.

Basco përshkruan një djalë të turpshëm jashtë fushës, i cili do të shndërrohej në një kafshë konkurruese kur të kishte topin në këmbët e tij.

Pablo Otero, i cili gjithashtu e ka trajnuar atë në La Liara, është dakord.

“Ai kishte të njëjtin qëndrim që ka tani”, thotë Otero. “Ai u duk shumë i turpshëm, nuk dukej se ekzistonte. Më pas ai do të hynte në fushë dhe do të bëhej lider i bashkëlojtarëve të tij, i pari që ishte aty për gjithçka”.

“Ai nuk ishte një fëmijë tipik egoist që donte të shënonte shumë gola. Ai u mbrojt i pari, si sot, dhe i pari që sulmoi. Unë nuk mendoj se ai ka ndryshuar shumë”.

“Në atë moshë, kur e stërvisja, kur ai ishte rreth shtatë vjeç, aftësitë teknike të shumicës së fëmijëve nuk janë spektakolare. Por ai ishte me të vërtetë. Ai kishte aftësi teknike që fëmijët katër ose pesë vjet më të mëdhenj nuk i kishin. Ai ra në sy”.

“Ai kishte shumë forcë fizike, edhe pse nuk ishte i madh. Ai mund të luftonte këdo, ishte i fortë, vraponte më shumë se kushdo tjetër dhe kur e kishte topin në këmbë, shihje menjëherë cilësinë e tij, në çdo driblim, çdo goditje: shtoi ish-trajneri i Gavi-t.

Rreth Los Palacios, shumë pretendojnë se e njohin ose e kanë njohur Gavi-n, i cili u largua për në Barcelonë kur ishte 11 vjeç. Ata flasin për një djalë të turpshëm, por të dashur, i cili mund të jetë edhe shakaxhi.

Fqinjët pranë shtëpisë së tij familjare e kujtojnë gjithmonë me top, në rrugë. Ata besojnë se sekreti i suksesit të tij, përtej miteve për domatet, qëndron në ndikimin e familjes së tij. Fotografia që ata pikturojnë është e një grupi që punon shumë dhe i krijuar nga vetja, i cili kurrë nuk i ka bërë shumë presion djalit të tyre të ri në aventurat e tij drejt futbollit elitar.

Falë shfaqjeve të tij me La Liara, potenciali i Gavi u bë shpejt më i njohur në zonë dhe Real Betis tregoi një interes. Në gjysmë të sezonit të parë me U-6-të, ata kontaktuan dhe e ftuan të stërvitej. Kur ishte nëntë vjeç, ai nënshkroi për Betis dhe la pas La Liara. Por ai nuk qëndroi atje për shumë kohë.

Duke luajtur për Betis-in, Gavi filloi të luante në garat kombëtare dhe shënoi tre gola në finalen e një turneu, ndërsa skuadra e tij mundi Barcelona-n 5-0. Brenda dy viteve pasi iu bashkua Betis-it, ai ishte në rrugën e tij drejt veriut për në Katalonjë.

“Disa nga trajnerët tanë të të rinjve më thanë se Betis do t’u krijonte atyre probleme sepse kishte një lojtar që ishte shumë i mirë”, thotë Pau Moral, i cili do të bëhej trajner i Gavi-t gjatë viteve të tij të para në akademinë e të rinjve të Barçës.

Gavi ishte 11 vjeç kur mbërriti në Barcelonë. Ai e bëri këtë lëvizje me prindërit e tij, familja jetonte në një banesë që klubi i vuri në dispozicion. Brenda një viti, Gavi kishte vendosur të transferohej me shokët e tij të klubit në akademinë e të rinjve të Barçës, La Masia, dhe mamaja dhe babai i tij u kthyen në jug.

“Edhe pse skuadra ishte e një niveli të lartë, menjëherë pamë se ai ishte ndryshe”, thotë Moral për seancat e para stërvitore të Gavi.

“Kishte lojtarë si Alex Valle (aktualisht i huazuar në FC Andorra) dhe Marc Jurado, i cili tani është në Manchester United. Për të ardhur në një brez të tillë dhe për t’u dalluar nuk ishte e lehtë, por ai e bëri”.

“Ai më befasoi sepse ishte një lojtar teknik që bënte gjithçka në një mënyrë shumë intensive. Ajo shkëndija dhe shpejtësia e ekzekutimit janë ato që më befasuan më shumë”.

“Po ashtu edhe mentaliteti konkurrues që ka. Kur del në fushë, qoftë në stërvitje apo në lojë, ai jep gjithçka. Ai është një bishë konkurruese”, vijoi trajneri.

Moral tregon historinë e debutimit të Gavi-t me skuadrën U-11 të Barçës. Ai erdhi në një turne të luajtur në Sant Cugat del Valles, në veri të Barcelonës. Espanyol ishte rivali.

Gavi shënoi një gol dhe duke e bërë këtë mori një goditje në fytyrë që i theu hundën dhe i theu një dhëmb. Ai u dërgua në spital dhe iu desh të operohej. Ai ishte jashtë për disa javë.

Kur u kthye, ishte për të luajtur në një turne tjetër në Burriana, pranë Villarreal. Këtë herë Barça ishte përballë Betis-it.

Moral vijon se “Në aksionin e fundit të lojës u bë një krosim dhe Gavi shkoi ta gjuante me kokë si kafshë dhe shënoi gol. Duke ardhur nga ajo që sapo kishte kaluar, ai veproi pa frikë. Nuk i interesonte, pa topin dhe shkoi si luan. Çdo lojtar tjetër do ta kishte menduar dy herë”.

Në verën e vitit 2021, trajneri i atëhershëm i Barçës, Ronald Koeman vendosi të merrte Gavi-n, atëherë 16 vjeç, në turneun parasezonal të klubit. Ai kishte dëgjuar raportet e mira dhe vendosi të hidhte një sy vetë.

Ai qartësisht nuk ishte i zhgënjyer.

Më 29 gusht të atij viti, Gavi bëri debutimin e tij me ekipin e parë në “Camp Nou”, në një fitore 2-1 në ligë ndaj Getafe. Ai kishte mbushur 17 vjeç vetëm 24 ditë më parë.

Pak më shumë se një muaj më vonë, më 6 tetor, Luis Enrique i bëri atij një debutim tjetër pasi Gavi u bë lojtari më i ri i Spanjës. Kur nisi kundër Italisë në gjysmëfinale të Nations League, ai ishte 17 vjeç e 62 ditë.

Pothuajse një vit më vonë, në shtator, Gavi ra dakord për një kontratë të re, e para e tij si profesionist i lartë, me Barçën që zgjat deri në vitin 2026 edhe pse ajo sapo është regjistruar nga La Liga.

Më pas erdhi Kupa e Botës në të cilën ai ishte titullar për Spanjën.

Paraqitjet e tij me Barçën gjatë muajve të fundit nënkuptojnë se vendi i tij në skuadrën e Xavi Hernandez është i padiskutueshëm. Loja e tij është pjekur, ai tani po luan me të njëjtin zjarr, por me numrin “6” në shpinë. Ky është numri i fanellës që për kaq kohë i përkiste Xavi-t, një tjetër shenjë se sa shumë klubi e admiron talentin e tij.

Tani Gavi ka ardhur me të vërtetë në moshë, megjithëse ende nuk i lidh këpucët.

Marr nga The Athletic, përshtatur për Albanian Post.