Historia e Oleksandr Usyk: Nga pneumonia te futbolli dhe përballja me Tyson Fury

Me kalimin e viteve, Oleksandr Usyk ka bërë një rrugëtim të gjatë dhe është bërë një nga boksierët më të mirë, duke u mburrur me një rekord prej 20-0.

Ai dëshiron ta vërë veten në provë kundër Tyson Fury-t dhe, përpara asaj ndeshjeje të mundshme, ukrainasi ka folur për udhëtimin e tij sportiv.

“Kur isha në vitin e dytë në shkollë, u sëmura shumë dhe pata pneumoni serioze që ishte shumë e keqe”, zbuloi ai në “The Overlap” në “Sky Sports”, ku u intervistua nga Gary Neville.

Sëmundja mund t’i merrte jetën

“Madje doktori i tha mamasë sime se mund të mos mbijetoja. Ajo sëmundje zgjati një vit”, tha boksieri.

“Do të kaloja dy muaj në spital dhe më pas dy javë në shtëpi, ose edhe një muaj në spital. Që atëherë, gjyshja ime më çonte gjithmonë në kishë dhe më dukej interesante, më pëlqente të shikoja shërbesën. Më pëlqente edhe era e temjanit. Unë studioja vendin. Mund të lutesha”.

“Në atë kohë fillova të bëja edhe pres-up, squats dhe vrap, kështu nisi rrugëtimi im sportiv. Nuk kishte shumë për të bërë në fshat dhe e vetmja gjë që kishim ishte futbolli. Kështu, unë luaja futboll, hipja në kuaj, notoja dhe përmirësova qëndrueshmërinë time duke u futur në ujë të ftohtë”.

“Kur u kthyem në Krime në vitin 2002, fillova të luaja për një ekip profesionist futbolli. Kam luajtur me ta deri sa ka ndërruar jetë babai im. Babai im ishte ai që gjithmonë më motivonte dhe më detyronte të stërvitesha dhe të studioja”.

“Gjithçka që kam tani i takon atij. Ai më dha shumë, më mësoi për prioritetet në jetë. Për mua kjo është familja, sporti dhe arsimi. Ai ishte ushtarak dhe nëna ime e urrente kur më mësoi të luftoja me thikë. Ajo bërtiste ‘Sasha, ai do të rritet si kriminel, çfarë po bën?’. Ai do të përgjigjej ‘Ai kurrë nuk do ta përdorë atë për të tjerët, por kur ai duhet të mbrojë dikë, atëherë ai do ta përdorë atë”, vazhdoi Usyk.

Usyk është i bindur se mund ta mposhtë Tyson Fury

Ukrainasi foli gjithashtu për luftën e tij të mundshme kundër Tyson Fury, ku ai do të synonte t’i jepte fund rekordit të pamposhtur të “Gypsy King”.

“Unë kam nevojë për këtë luftë dhe mendoj se edhe ai ka nevojë për të”, tha Usyk.

“Kjo luftë është shumë e rëndësishme për ne të dy, sepse të katër rripat nuk janë mbajtur nga një person për 30 vjet në kategorinë e peshave të rënda. Pra, të dy kemi nevojë për këtë luftë”.

“Nuk kam frikë nga Tyson Fury. Kjo do të jetë si çdo luftë tjetër. Është thjesht një njeri i madh që nuk ka humbur kurrë më parë kundër një njeriu që ka rripin WBC”.

“Është e mundur që të tërhiqesh, por në fakt kjo është një luftë normale për të drejtën për të fituar të gjitha rripat… Nëse një person është më i madh se unë, nuk do të thotë se është më i fortë. Nëse ka krahë më të gjatë, nuk do të thotë se do të jetë një avantazh”, përfundoi ukrainasi.

Pasi nuk mundën të siguronin një marrëveshje për një përballje në Arabinë Saudite, Fury dhe Usyk pritet të ndeshen në “Wembley” të Londrës më 29 prill. Megjithatë, ende nuk është caktuar asgjë zyrtarisht.