Historia e trazuar e dashurisë së Wanda Naras dhe Mauro Icardit, nga seksi 12 herë në ditë deri te ndarjet dhe ribashkimit

Martesa e Wanda Narës dhe Mauro Icardit ka pasur më shumë kthesa se një telenovelë amerikano-jugore.

Futbollisti, 30 vjeç dhe agjentja e tij, 36-vjeçare, janë në dukje më të lumtur se kurrë, por kanë qenë disa vite të trazuara.

Ata u duk sikur kishin përfunduar krah njëri-tjetrit, kur bukuroshja bionde njoftoi ndarjen e tyre në dhjetor, pas një pushimi në Maldive, shkruan The Sun.

Dyshja filluan të takoheshin edhe me njerëz të tjerë, Wanda që lidhej me një reper dhe Mauro duke u shoqëruar me një aktore mahnitëse turke.

Por marrëdhënia e tyre tani është më e fortë se kurrë, Wanda madje tregoi një unazë të re rubini dhe diamanti dhe sulmuesi argjentinas është mbështetur tek ajo për një puthje.

Para se të bashkohej me Mauro, Wanda ishte e martuar me ish-yllin e Sampdorias, Maxi Lopez.

Icardi mbërriti në klubin e Serisë A në vitin 2011, ku u mirëprit ngrohtësisht nga bashkëkombësi i tij dhe gruaja e tij.

Ata shkuan në pushime familjare dhe krijuan një miqësi të fortë, megjithatë në vitin 2013 martesa e Lopez dhe Wanda u shaktërrua.

Menjëherë pas kësaj, Icardi dhe Wanda ishin një artikull, me thashethemet që pretendonin se ata kishin një lidhje pas shpinës së Lopez.

Por Mauro e mohoi akuzën: “Isha një mik i çiftit, një i njohur dhe gjithçka ishte shumë normale”.

“Pas kësaj, Wanda u nda dhe ne mbajtëm kontakte, dhe thjesht ndodhi”, tha futbollisti.

“Pas divorcit, unë isha kthyer për të jetuar në Argjentinë dhe tashmë i kisha regjistruar fëmijët për vitin e ri shkollor”, tha Wanda në anën tjetër.

“Më duhej të kthehesha në Milano për të finalizuar disa dokumente dhe ai më ofroi të më huazonte makinën e tij, duke më lënë edhe çelësat e shtëpisë së tij. Ai më pyeti nëse doja të haja darkë me të, por frigoriferi ishte bosh. Unë hodha disa makarona dhe pjesa tjetër ndodhi në mënyrë spontane”, deklaroi bukuroshja.

Një tërheqje fizike qartë i bashkoi dyshen e njohur. Pasi u ankua se ishte uritur seksualisht nga Lopez gjatë martesës së tyre, Wanda është shprehur shumë e hapur për jetën e saj të dashurisë me Icardin.

Ajo u mburr me aftësinë e saj mes çarçafëve në vitin 2021 me një mesazh për Ditën e Shën Valentinit se si i pëlqen të kujdeset për burrin e saj.

“Shën Valentini është… duke gatuar për dashurinë tuaj çdo ditë, duke e pritur atë me sanduiçin më të mirë të biftekut të përgatitur nga unë në orën 3 të mëngjesit pas një ndeshjeje… ose thjesht zbret në kuzhinë në orët e para dhe përgatit sanduiçët më të mirë në bota me pulë dhe avokado…duke bërë ëmbëlsirat tuaja të preferuara pasdite…dhe duke qenë më të mirët në shtrat”, shkroi Wanda.

Ish-mbrojtësi i Italisë, Daniele Adani, gjithashtu përhapi një thashetheme që kishte dëgjuar se Icardi dhe Nara bëjnë seks deri në 12 herë në ditë në kanalin Twitch të Christian Vierit.

Në rrjetet sociale ata postojnë shpesh foto të nxehta dhe intime së bashku

Në vitin 2021, dyshja u shkëputën kur u përfol për një pabesi të supozuar në martesën e tyre.

Më pas ajo e hoqi ndjekjen e Icardit në Twitter, përpara se të pranonte se ishte ndarë nga ai për shkak të një stuhie mashtrimi.

Mesazhi i Wandës “Jam ndarë” u bë viral pasi u nda nga gazetarja e showbizit argjentinas Ker Weinstein, e cila thuhet se është ‘afër’ me të.

Wanda gjithashtu u shfaq për të konfirmuar se fajëson aktoren Maria Eugenia Suarez për përpjekjen për të rrëmbyer Icardin prej saj, me të dy që dyshohet se i dërguan mesazhe njëri-tjetrit.

Suarez është identifikuar gjerësisht si “pala e tretë në mosmarrëveshje” në mediat argjentinase, por vetë modelja i mohon këto pretendime duke thënë: “Nuk e kam idenë se nga ka ardhur e gjithë kjo. Kushdo qoftë. Unë as nuk i njoh. Unë vetë sapo jam ndarë”.

Vitin e kaluar, dyshja njoftuan një ndarje (ajo që dukej se ishte) përfundimtare.

Një vit më parë përpjekja për të rregulluar mosmarrëveshjet e tyre, duke përfshirë një pushim luksoz në Maldive, nuk ishte e mjaftueshme për të shpëtuar martesën e tyre.

Në tetor, Wanda u pa duke u bërë shumë intime me yllin e pop-it, L-Gante , gjithashtu nga Argjentina në një videoklip.

Publikimi u bë pasi ajo u pa duke u puthur me reperin në një pistë bowling, duke ndezur thashethemet se ata ishin bashkë.

Vetë Mauro ishte i prirur të vazhdonte më tej. I huazuar në Galatasaray, ai u takua me aktoren mahnitëse turke Devrim Ozkan dhe besohet se ata kishin filluar të takoheshin.

Ajo është parë në disa ndeshje të Galatasarayt, ndërsa ka pozuar edhe një foto me ish- mesfushorin e Arsenalit , Lucas Torreira në një dalje nate.

Postimi i fundit i Wandas në Instagram sugjeron që shkëndija është kthyer, nëse është fikur ndonjëherë.

Duke festuar bashkimin e tyre, ajo mund të shihet duke treguar një unazë krejt të re në gishtin e saj të martesës.

E veshur me një bluzë të zezë me një gjerdan floriri rreth qafës, modelja e mrekullueshme mban një unazë të madhe rubin dhe diamanti teksa partneri i saj shkon për një puthje.

Koha do të tregojë nëse kjo unazë ‘premtimi’ i mban ata të bashkuar përgjithmonë. /Telegrafi/