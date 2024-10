Historike: Lebron dhe Bronny James – në histori si babë e bir në një ndeshje të NBA-së

LeBron James dhe djali i tij, Bronny James, kanë hyrë në histori si dyshja e parë babë e bir që luajnë së bashku në një ndeshje zyrtare të NBA. Kjo arritje e jashtëzakonshme ndodhi gjatë hapjes së sezonit të Los Angeles Lakers kundër Minnesota Timberwolves, në një ndeshje ku Lakers triumfuan 110-103.

Një moment emocionues dhe i paharrueshëm

20-vjeçari Bronny, i cili iu bashkua Lakers pas një sezoni në Universitetin e Kalifornisë Jugore, e përshkroi këtë përvojë si “një moment të çmendur që nuk do ta harroj kurrë.” Në të njëjtën kohë, LeBron, rekordmeni i pikëve të NBA dhe katër herë kampion, tha me krenari: “Kjo është një nga dhuratat më të mëdha që kam marrë ndonjëherë. Kam humbur shumë kohë larg familjes për shkak të karrierës, por të luaj me djalin tim është thjesht e pabesueshme.”

Debutimi në ndeshjen e Lakers

Dyshja hyri në fushë bashkë gjatë çerekut të dytë, ndërsa turma shpërtheu në duartrokitje të zjarrta. Prezantimi i tyre rikujtoi historinë e Ken Griffey Sr dhe Jr, të cilët gjithashtu luajtën si babë e bir në MLB me Seattle Mariners.

Bronny luajti për tre minuta, duke humbur një trepikësh, por pavarësisht gabimeve, ai e konsideroi momentin një bekim të rrallë. Ai u shpreh: “Të shkoj te tavolina e koshashënuesve me babanë tim për herë të parë ishte një ndjesi e pabesueshme. Jam jashtëzakonisht mirënjohës për këtë mundësi.”

Një rrugëtim me sfidat e tij

Bronny nuk e pati të lehtë rrugën drejt NBA. Në moshën 18-vjeçare, ai përjetoi një arrest kardiak gjatë stërvitjeve dhe iu nënshtrua një operacioni në zemër. Pavarësisht kësaj, ai rikuperoi dhe arriti të luajë një sezon kolegjial të shkurtuar, ndërsa LeBron vazhdoi të mbështeste pa rezerva përpjekjet e të birit.

“Qëllimi im ka qenë gjithmonë të luaj deri sa të mund të ndaja fushën me Bronny. Tani që kjo ëndërr u realizua, është një arritje që do ta mbaj afër zemrës përjetë,” deklaroi LeBron.

Një histori që frymëzon

Kjo paraqitje e parë e përbashkët e LeBron dhe Bronny James nuk është vetëm një moment historik për NBA, por gjithashtu një shembull frymëzues i dashurisë dhe përkushtimit familjar. Lakers dhe tifozët e basketbollit do ta mbajnë mend gjatë këtë moment të rrallë, që tregon se përkushtimi dhe ëndrrat mund të bëhen realitet, edhe në nivelet më të larta të sportit.

Tani mbetet për t’u parë se si do të zhvillohet ky bashkëpunim unik mes babait dhe djalit në muajt dhe sezonet në vijim.