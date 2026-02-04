12.1 C
Hodaj kritikon standardet e dyfishta brenda LDK-së

By admin

Kuvendari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) në Prizren, Haziz Hodaj, ka reaguar me kritika ndaj disa strukturave të partisë, duke i cilësuar si shqetësuese qëndrimet e disa drejtuesve lokalë.

Sipas Hodajt, është ironike që disa kryetarë degësh të LDK-së, të cilët kanë kërkuar dorëheqje apo votëbesim për liderin e partisë, ndërkohë sillen si të paprekshëm dhe pa ndjenjë përgjegjësie për, siç i quan ai, dështimet kolektive.

Ai thotë se demokracia nuk mund të funksionojë me standarde të dyfishta, duke shtuar se testi i vërtetë demokratik duhet të vlejë për të gjithë njësoj.

“Përgjegjësia nuk fillon dhe as nuk mbaron vetëm te kryetari. Të gjithë mbajmë barrë, disa më shumë e disa më pak, por askush nuk ka luksin të fshihet pas heshtjes”, ka shkruar Hodaj.

Heqja e kalldërmit shënon fillimin e një epoke të re në sheshin e ‘Shatërvanit’ në Prizren
Punimet restauruese në Xhaminë Mesxhid në Prizren drejt përfundimit

