Hodaj kritikon standardet e dyfishta brenda LDK-së

Kuvendari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) në Prizren, Haziz Hodaj, ka reaguar me kritika ndaj disa strukturave të partisë, duke i cilësuar si shqetësuese qëndrimet e disa drejtuesve lokalë.
Sipas Hodajt, është ironike që disa kryetarë degësh të LDK-së, të cilët kanë kërkuar dorëheqje apo votëbesim për liderin e partisë, ndërkohë sillen si të paprekshëm dhe pa ndjenjë përgjegjësie për, siç i quan ai, dështimet kolektive.
Ai thotë se demokracia nuk mund të funksionojë me standarde të dyfishta, duke shtuar se testi i vërtetë demokratik duhet të vlejë për të gjithë njësoj.
“Përgjegjësia nuk fillon dhe as nuk mbaron vetëm te kryetari. Të gjithë mbajmë barrë, disa më shumë e disa më pak, por askush nuk ka luksin të fshihet pas heshtjes”, ka shkruar Hodaj.
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren