11.4 C
Prizren
E premte, 6 Mars, 2026
type here...

Lajme

Homazhe në Landovicë për 28-vjetorin e “Epopesë së UÇK-së”

By admin

Me rastin e 28-vjetorit të manifestimit tradicional “Epopeja e UÇK-së”, të premten në Varrezat e Dëshmorëve në Landovicë u bënë homazhe në nderim të të rënëve për lirinë e Kosovës.

Në këtë aktivitet morën pjesë familjarë të dëshmorëve, veteranë dhe invalidë të luftës, qytetarë, nxënës, si dhe përfaqësues të institucioneve lokale dhe qendrore.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Gjatë homazheve, kryesuesi i Kuvendit të Komunës së Prizrenit, Simir Krasniqi, tha se lavdia u takon dëshmorëve që sakrifikuan jetën për liri, duke veçuar sakrificën sublime të komandantit të UÇK-së, Adem Jashari, dhe familjes së tij.

Ndërkohë, kryetari i degës së OVL të UÇK-së në Prizren, Isa Berisha, u shpreh se “Epopeja e UÇK-së”, e nisur në Prekaz, shënoi një kthesë historike në rrugën drejt çlirimit të Kosovës.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Deputeti i Kuvendit të Kosovës, Artan Abrashi, theksoi se qëndresa dhe lufta e zhvilluar në Kullën e Jasharajve mbetet një nga ngjarjet më të rëndësishme të historisë sonë kombëtare, e cila i hapi rrugë lirisë së Kosovës.

Aktivitetet për shënimin e 28-vjetorit të “Epopesë së UÇK-së” kanë nisur një ditë më parë në Prizren me mbajtjen e një seance solemne të Kuvendit Komunal, ndërsa do të përmbyllen nesër në mbrëmje me ndezjen e flakadanëve në vendet ku Ushtria Çlirimtare e Kosovës ka zhvilluar luftime./ TV Prizren

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Vdes papritur një 48-vjeçar gjatë një ceremonie varrimi në Prizren
Next article
Kastrati shtroi iftarin tradicional në Malishevë

Më Shumë

Lajme

Ora e parë mësimore në shkollat e Kosovës sot i kushtohet Epopesë së UÇK-së

Sot fillon shënimi i Epopesë së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, ndërkaq manifestimet në nderim të luftës çlirimtare dhe familjes Jashari do të mbahen më...
Fokus

Rifillojnë gërmimet vlerësuese në “Përzhina” të Rahoveci

Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur (KQPZh) ka njoftuar se kanë rifilluar gërmimet vlerësuese në Rahovec, më saktësisht në lokacionin e njohur në evidencat...

Gjenden mbetje eshtërore në Rahovec, dyshohet për person të zhdukur nga lufta

U përfol si kandidat për president, deklarohet Andin Hoti: Kjo është hajgare!

VV-ja e përmend Andin Hotin si alternativë për president

Drini i Bardhë nis stinorin pranveror me fitore

President nga populli, Abrashi: Janë krijuar rrethanat që ta shtyjmë përpara këtë proces

Vdes një person në Prizren, dyshohet se u godit nga rryma derisa po punonte në një shtyllë elektrike

Vdes i vetaksidentuari më 17 shkurt në autostradën ‘Ibrahim Rugova’

Kontrabandim me migrantë në Vërmicë, ndalohet një shtetas i Maqedonisë

Zjarr i madh në Prizren, shpërthen në rrugën “Janina”

Vetëvendosje: Raporti i auditimit nxjerr në pah keqmenaxhim financiar në Komunën e Prizrenit

Rriten temperaturat në prag të fundjavës, e premtja me diell

Pensionohet polici Nasuf Sinanaj

Besa fiton në Prizren

OVLUÇK-ja: E papranueshme dhe fyese që kategoritë e dala nga lufta s’u ftuan në Kuvend për seancën kushtuar ‘Epopesë së UÇK’-së

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne