Horoskopi ditor, e shtunë 4 mars 2023

Dashi

Do jeni shume pesimiste sot ju te dashuruarit dhe ne shume momente do ju duket sikur asgjë nuk po ju ecën si duhet. Mblidheni veten dhe flisni me partnerin për çdo gjë qe ju shqetëson. Beqaret me ne fund do kenë një njohje interesante ne përputhje me te gjitha mendimet qe kane pasur. Ne planin financiar yjet do ju përkëdhelin dhe gjendja do mbetet e kënaqshme.

Demi

Fale mbështetjes se Merkurit dot do luftoni me te gjitha te këqijat qe ua kane prishur harmoninë ne çift. Marrëdhënia me partnerin do përmirësohet goxha ne mbrëmje. Beqaret qe do shkojnë neper udhëtime do mund ta gjejnë personin qe kane ëndërruar, te tjerët do duhet te presin edhe pak. Financat për fat te keq nuk do kenë ndryshime te mëdha dhe gjendja do mbetet e paqëndrueshme.

Binjaket

Gjerat ne jetën tuaj ne çift do ecin mjaft mire sot, megjithatë nëse keni për te marre vendime te mëdha mire është qe te dëgjoni edhe këshillat e te afërmve. Beqaret do jene ne humor te shkëlqyer, do dalin, do argëtohen dhe nuk do e ndiejnë te nevojshme te fillojnë me patjetër një lidhje serioze. Me shpenzimet mos u tregoni impulsive sepse do dilni te humbur.

Gaforrja

Klima yjore do jete tejet e favorshme për ju te dashuruarit. Do dashuroheni pafundësisht si kurrë ndonjëherë me pare dhe te gjithë do ju kenë zili. Beqaret do kenë plot mundësi për takime, por asnjë nga personat nuk do i tërheqë aq shume sa për te hedhur menjëherë hapa. Gjithsesi mos i refuzoni sepse koha mund te ndryshoje çdo gjë. Financat do jene te mira nëse tregoheni gjithmonë te kujdesshëm.

Luani

Çdo dëshirë qe keni pasur do mund t’iu realizohet gjate kësaj dite juve qe jeni ne një lidhje. Do jeni mete logjikshëm, do i pranoni gabimet dhe do bëni çdo gjë qe situata te ndryshoje sa me shpejt për mire. Beqaret sot vetëm do joshin, pa hedhur asnjë hap me shume. Ne planin financiar do mbizotërojë gjithë kohës qetësia dhe qëndrueshmëria. Do e keni te lehte te kryeni çdo lloj shpenzimi.

Do jeni shume sensuale sot ju te dashuruarit dhe do e bëni partnerin te ndihet me fat qe ju ka pranë. Momentet romantike do jen te vazhdueshme. Beqaret ka mundësi te afrohen me tepër me disa miq te vjetër dhe kësaj here do i shohin ata me një tjetër sy. Ne planin financiar po nuk bëtë ekonomi situata shume shpejt do ju dale jashtë kontrollit. Kujdes!

Peshorja

Do keni përballje te forta me partnerin tuaj gjate kësaj dite dhe ne disa momente madje do e ngrini zërin me shume sesa duhet. Vetëm ne mbrëmje gjendja mund te qetësohet disi. Beqaret nuk duhet ta joshin dike me gënjeshtra sepse një dite ajo do dale ne drite dhe do jete me keq për ta. Shpenzimet do kërkojnë me tepër vëmendje dhe përkushtim. Po i late pas dore mund te keni tronditje.

Akrepi

Mos luani asnjë moment me ndjenjat e partnerit tuaj sot sepse po e lënduat ai mund te vendose te ndahet njëherë e mire prej jush. Mundohuni nga ana tjetër te bëni edhe ndonjë surprize për te. Beqaret do i kenë idetë shume te qarta dhe do dine ke te joshin e ke person te refuzojnë. Dite pozitive kjo e sotmja. Maturi dhe vetëm maturi ne planin financiar. Vetëm kështu do mund t’ia dilni.

Shigjetari

Dita e sotme pritet te jete shume e mire për juve qe jeni ne një lidhje. Me partnerin do dashuroheni pa dorashka dhe madje se bashku mund te bëni edhe ndonjë çmenduri te vogël. Beqaret do kenë vetëm flirtime dhe ndonjë mundësi për aventure kalimtare. Financat nuk do kenë ndryshime te mëdha. Vazhdoni te tregoheni te kujdesshëm dhe situata nuk do ketë aspak probleme.

Bricjapi

Mos i dramatizoni gjerat sot ju te dashuruarit edhe sikur ne ndonjë moment te përballeni me probleme te vështira. Me maturi dhe durim çdo gjë mund te kalohet. Beqaret do kenë një takim te papritur, i cili mund t’ua ndryshoje jetën njëherë e përgjithmonë. Sektorin e financave do e keni gjate gjithë kohës nen kontroll dhe do mund te bëni edhe disa investime te rëndësishme.

Ujori

Do ja kaloni për mrekulli pranë partnerit tuaj gjate kësaj dite kështu qe emocionet për te do jene akoma me te forta. Ne mbrëmje ka gjase qe te merrni edhe disa vendime te mëdha. Beqaret me mire te mos fillojnë sot angazhime sepse nuk do jete dite me fat. Ne planin financiar do ju mbështesin fort te afërmit dhe do mund te kryeni edhe disa shpenzime me tepër. Vete as sot nuk do ja dilnit dot.

Peshqit

Dite plotësisht e qete dhe pa probleme ka për te qene kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Mes jush dhe atij qe keni ne krah nuk do ketë me as debate për te shkuarën delikate. Beqaret do ndihmohen mjaft nga te afërmit dhe do njihen me persona vërtet interesante e me vlera. Buxheti nuk do jete as i keq, por as aq i mire sa për te bere investimet e menduara.