Lajme

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Po kërkoni një vend të qetë për pushim apo një ambient të përsosur për organizimin e ngjarjeve tuaja?

Hotel Albes Residence, i vendosur në magjistralen Prizren–Suharekë, në fshatin e bukur Korishë, ju ofron më shumë se thjesht akomodim.

Dhoma moderne dhe komode
Shërbim profesional dhe miqësor
Çmime konkurruese dhe oferta speciale
Sallë për dasma dhe mbledhje – e përshtatur për çdo lloj eventi
Ambient i qetë dhe relaksues, ideal për pushim dhe organizim ngjarjesh

Qoftë për një qëndrim të rehatshëm, një dasmë madhështore apo një mbledhje të rëndësishme – Hotel Albes Residence është zgjedhja e duhur.

Rezervoni tani:
+383 48 101 081 | +383 44 101 088

Hotel Albes Residence – Pushim i merituar, evente të paharrueshme.

