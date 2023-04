Hoteli me investim afro 60 milionë eurosh i Ronaldos në Paris has në vonesa, shtyhet edhe për të paktën katër vite përfundimi i tij

Hoteli me katër yje i cili pritet të kushtojë 53 milionë funte (59.8 milionë euro), në bregun e majtë të lumit Seine pranë stacionit të trenit “Austerlitz”, fillimisht ishte menduar të hapej në vitin 2021, kështu që do të jetë të paktën gjashtë vjet prapa planit kur më në fund do të jetë i gatshëm të mirëpresë mysafirët e parë.

Punimet e ndërtimit kanë nisur vetëm me vonesë javët e fundit në hotelin, i cili është planifikuar të ketë 210 dhoma, një bar në çati dhe një pishinë me pamje panoramike mbi kryeqytetin francez, shkruan DailyMail.

Ylli legjendar portugez ishte ende duke luajtur në Juventus kur hotelit duhej të kishte përfunduar punimet dhe të ishte hapur. Që atëherë ai është kthyer në Manchester United dhe tani po luan në Arabinë Saudite, por pothuajse me siguri do të pensionohet kur më në fund të hapë dyert hoteli i tij.

Burime pranë futbollistit thanë se pandemia e COVID-19 dhe izolimi kishin qenë gjithashtu një faktor në vonesën e kryerjes së punimeve të hotelit.

Por një burim i brendshëm i biznesit të hoteleve në Paris tha: “Vonesat duhet të jenë një goditje për Ronaldon, i cili besohet se kishte investuar personalisht në këtë projekt – dhe me gjasë ai do të jetë i pensionuar prej kohësh kur të hapet hoteli, ndoshta nuk do të tërheqë të njëjtën vëmendje ndërkombëtare si hoteli i hapur nga një person në kulmin e karrierës”.

Objektivi i hapjes së vitit 2021 u zbulua pesë vjet më parë kur detajet e projektit u zbuluan nga Pestana Group, një studio me bazë në Madeira për turizëm dhe argëtim, e cila po punon me markën CR7 të Ronaldos në hotel në një partneritet 50/50.

Vonesat kuptohet se janë shkaktuar pjesërisht nga një hetim publik i shkaktuar nga paraqitja e planeve të hoteleve në maj 2019 dhe sfidat pasuese nga politikanët e qytetit.

Pasi të hapet përfundimisht, hoteli do të bëhet i hoteli i parë i Cristianos në Francë dhe i gjashti në botë me partnerët e tij në Pestana Hotel Group, në pronësi të milionerit Dionisio Pestana dhe i themeluar nga babai i tij Manuel.

Por duke e shtyrë inaugurimin e tij në të paktën 2027-n, një vit pas Kampionatit Botëror të ardhshëm, kur ylli i futbollit pothuajse me siguri do të ketë marrë kohë në karrierën e tij të shkëlqyer ndërkombëtare dhe klubi dhe rivali i tij prej kohësh Lionel Messi do të largohet nga klubi aktual Paris Saint-Germain.

Hoteli është pjesë e një projekti ambicioz të quajtur Austerlitz A7A8, i cili përfundimisht do të përfshijë një park biznesi dhe rezidencë studentore, si dhe dyqane dhe 2000 hapësira për biçikleta.

Ronaldo nuk do të jetë hoteleri i parë në futboll. Ish-shokët e tij të skuadrës në Man United, Gary Neville dhe Ryan Giggs janë aksionarë në “Hotel Football”, i cili ndodhet nën hijen e Old Trafford.

Përveç hapjes së hoteleve me Pestana Group dhe zgjerimit të perandorisë së tij të pronave me blerje shtëpish dhe apartamentesh në Spanjë dhe Portugali vitet e fundit, Cristiano është zhvendosur gjithashtu në biznesin e transplantit të flokëve dhe palestrës.

Pasuria e tij neto është vlerësuar të jetë 362 milionë funte (408 milionë euro) dhe kontrata e tij me klubin e tij të ri është me vlerë 175 milionë funte (197 milionë euro) në vit. /Telegrafi/