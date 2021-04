Hoti, futbollisti që synon ligat e forta dhe është mes Kosovës e Shqipërisë

Florent Hoti u lind në qytetin e Manchesterit nga prindër shqiptarë nga Kosova e Shqipëria. Hoti ka shumë rrugë për të zgjedhur kur vjen puna për ta përfaqësuar një shtet. Shqipëria ishte e para që e bëri lëvizjen duke e thirrur atë në Përfaqësuesen U-21 së fundmi. Hoti nuk e pati të mundur të udhëtonte për shkak të masave të koronavirusit, ndërsa nuk e ka lënë pa i përmendur opsionet që i ka. Ai ka thënë se mund të zgjedhë edhe mes Kosovës e Anglisë.

“Cilado rrugë që është më e mirë për mua, do ta marrë”, ka thënë Hoti për “Thecourier.co.uk”. “Shqipëria U-21 ka disa lojtarë të mirë të rinj dhe rruga për të luajtur me ekipin e parë është aty – i sheh disa lojtarë të rinj që nuk kanë frikë të luajnë me ta. Dua që edhe unë të luaj në nivelet më të larta, në majat e futbollit. Dua që të luaj në ligat më të forta, në përfaqësuese, të luaj për ekipin A të Shqipërisë ose Kosovës, atje dua të jem”, shtoi Hoti.