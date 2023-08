Hoxha del kundër paraburgimit të personit që sulmoi gazetarin në Prizren: “Për një prekje apo fjali 30 ditë”

Hoxha Osman Musliu, ka reaguar në Facebook pas lajmeve se Gjykata Themelore në Prizren ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaji për personin që sulmoi gazetarin e Nacionales, Vullnet Krasniqi.

Hoxhë Musliu pretendon që gazetari i Nacionales nuk është sulmuar.

Ai ka bërë thirrje ndaj “policëve” dhe “miletit” që të mos i prekin siç i ka quajtur ai gazetarët “klerikët modern”.

Hoxha gjithashtu ka bërë një pretendim se kinse sulmuesit po shkojnë në burg për një “prekje apo një fjali”.

“Kujdes…, O POLICË dhe “O MILET” mos i prekni “KLERIKET MODERN” sepse rrezkoheni me suspendim dhe me burg… per një prekje apo fjali 30 ditë!” – ka shkruar Musliu në profilin e tij në Facebook.

Ndërkohë, Gjykata Themelore në Prizren, ka caktuar masën e paraburgimit ndaj personit që sulmoi gazetarin, Vullnet Krasniqi.

“Gjykata me rastin e caktimit të masës së paraburgimit ndaj të pandehurit ka vlerësuar se ekzistojnë arsyet ligjore për caktimin e masës së paraburgimit, dhe nga provat e mbledhura deri në këtë fazë, rrjedh dyshimi i bazuar se: I pandehuri A.K., me datë 11 gusht 2023, rreth orës 14:00., në Prizren, me dashje e sulmon personin zyrtar në lidhje me detyrat e tij zyrtare – të dëmtuarin V.K., (gazetar), në atë mënyrë që në momentin kur i dëmtuari V.K., (gazetar), gjatë kryerjes së detyrës së tij merr në intervistë të pandehurin, ky i fundit A.K., e shtyen me dorë duke e sulmuar, pasta, i dëmtuari V.K., vazhdon ti intervistojë protestuesit të tjerë të pranishëm ku has në rezistencë, të të pranishmëve, dhe persona të tjerë e sulmojnë fizikisht gazetarin me të cilat veprime tek i njëjti shkaktojnë shqetësim.” – thuhet ndër të tjera në njoftimin e Gjykatës Themelore të Prizrenit.