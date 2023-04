Të dielën, më 2 prill, në Prishtinë, platforma “Liria ka emër”, organizon Marsh qytetar dhe solidarizues në mbështetje të luftës së drejt të UÇK-së dhe ish-krerëve të saj, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi, Rexhep Selimi dhe bashkëluftëtarët e tyre në Hagë.

Dy ideatorët e platformës “Liria ka emër”, Ismail Tasholli dhe Eliza Hoxha, kanë mbajtur konferencë për medie, në lidhje me përgatitjet dhe detajet finale për “Marshin për Drejtësi”, i cili do të mbahet të dielën, me 2 prill, në Prishtinë, raporton RTKlive.

Me këtë rast, ideatorja e kësaj platforme, Eliza Hoxha tha se kanë marrë mbështetje nga shumë qytetarë e akterë politikë të cilët i kanë dalë në përkrahje marshit.

Ajo tha se e është e rëndësishme që të këtë unifikim. “Ne jemi të lumtur që pothuajse të gjitha partitë politike i janë bashkuar marshit.

“Unë besoj që të gjithë kemi arsye për të dal në marsh. Liria ka shumë emra. E vërteta e luftës së UÇK-së është e vërteta e gjithsecilit prej nesh. Ftesat tona për të ju bashkuar marshit kanë gjetur përkrahje të jashtëzakonshme. Kjo mbështetja e pa rezervë tregon nevojën për te dalë në mbrojtje të historisë tonë të lavdishme”, tha ajo.

Ndërkaq, Ismail Tasholli tha se e vërteta e luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës për lirinë e vendit tonë, është e vërteta e Kosovës, të cilën duhet ta mbrojmë të gjithë.

“Siç e dini, e kemi për mision e qëllim qytetar, që dinjitetin dhe të drejtën tonë ta mbrojmë me përkushtim, Në këtë rast, Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, trashëgiminë e saj historike dhe luftën tonë heroike.Ushtria Çlirimtare e Kosovës ka bërë luftë të imponuar dhe të drejtë për mbrojtjen e jetës së njerëzve, pronës dhe për lirinë e vendit tonë. Këtë të vërtetë duhet ta ruajmë gjithë, sepse është një e vërtetë e çdonjërit. Është e vërteta e Kosovës së djeshme, e të sotmes dhe e Kosovës të së nesërmes”, shtoi ai.