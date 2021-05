Hoxhaj: Programi i Qeverisë Kurti është i dobët, i kotë dhe do të mbahet mend për pasaktësi

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj ka thënë se programi i Qeverisë Kurti është më i dobëti dhe më i koti, ndërkaq theksoi se nuk ka as plan veprimi.

Hoxhaj gjatë fjalimit të tij u shpreh se nuk ka afate kohore dhe nuk ka buxhet e nuk dihen institucionet përgjegjëse për realizim të progrmait.

“Programi nuk ka plan veprimi, objektivat nuk përkthehen në aktivitete konkrete, nuk ka afate kohore, nuk ka buxhet, nuk dihetn as institucionet përgjegjëse. Ky është programi më i dobët e më i kot dhe do të mbahet mend për pasaktësinë aritmetike, për përsëritje në vend të përmbajtjes”, tha Hoxhaj.

Ai tha se Kurti ka krijuar bindje se do ta transformoj politikën e ekonominë në vend dhe po bën përpjekje ta forcoj këtë bindje, “që sapo ta tërheq Qeverinë që tash po e udhëheq do ta bënte transformimin politik e ekonomik në vend”.

“Në fakt kjo ka të bëjë me diçka tjetër. Çdo demagog dhe populist e ka talentin e veçantë me i ba reklamë vetes e këtë talën e ka edhe Albin Kurti. Këtë material, asnjë gram nuk është program”, tha Hoxhaj.

Kryetari i PDK-së, Enver Hoxhaj, ka thënë sot në seancën ku po diskutohet programi i qeverisë Kurti 2 se prezantimi i programi dy muaj me vonesë nuk kishte kurrfarë nevoje për seancë urgjente, përveç nëse qeveria do të sillte ndonjë vendim urgjent për vaksinim të qytetarëve kundër COVID-19 që sipas Hoxhajt do të duhej të ishte prioritet urgjent i qeverisë.

“Pamjet e shëmtuara të trajtimit të prindërve, gjyshërve dhe të moshuarave tanë, ku ata shtyheshin me njëri tjetrin, pa fajin e tyre, për të marrë një vaksinë, tregojnë që vendi është drejt një katastrofe shëndetësore. Kudo në botë, edhe tek ne, është detyrë e kryeministrit që të siguroj vaksinat. Mirëpo ai dhe qeveria e tij pa asnjë justfikimi i kanë braktisur qytetarët në betejën e vështirë me pandeminë. Sepse nuk kanë guxim, dije dhe përvojë që të menaxhojnë pandeminë”, tha Hoxhaj.

Ai tha se në programi qeverisës i Albin Kurtit është një përrallë dhe ikje nga realiteti e premtimet zgjedhore.

“Në faqen 6 thuhet se do sigurohen vaksinat për 60 % të grup moshave që duhet vaksinuar brenda vitit, ndërsa në faqen 7 thuhet se ato sigurohen për 60% të qytetarëve të Kosovës. z. Kurti është dashur ta dijë se 60% i qytetarëve të Kosovës është rreth 1 milion e 100 mijë, por 60% i atyre që janë mbi 65 vjet është diku rreth 8 % apo rreth 130 mijë. Cila është e vërteta në këtë rast? A do t’i vaksinoni 130 mijë, a 1 milion e 100 mijë? Me këtë dinamikë dhe me ndihma, nuk besoj që deri më 2025 mund të vaksinohen qyetetarët! Nuk mund të luani me fatin e qytetarëve duke u nisur nga zotimet e huaja, sepse zotimet e huaja, janë shprehje gatishmërie, kur atyre t’iu vjen mundësia, e nuk janë obligime që i kanë ndaj nesh. Sigurimin e vaksinave e keni obligim ju, dhe nuk mund tua bartni partnerëve të jashtëm”, tha Hoxhaj.

Ai tha se si pasojë e pandemisë afër 60 mijë kosovarë i kanë humbur vendet e punës, ndërsa Albin Kurti thotë se do ta rrisë fuqinë blerëse me intervenime në likuiditetin e amvisërisë dhe më pas flet në program për daljen nga pandemia dhe riorientim ekonomik drejt prodhimit dhe eksportit.

“Kush ju tha që po dalim nga pandemia? Prej kujt i keni këto garanca? Kjo z. Kryeministër, dëshmon se ju seriozisht nuk jeni në tokë të bukës. Pra, këta mijëra të papunë që janë lënë vetëm e pa të ardhura, këto mijëra biznese që janë shuar dhe s’kanë shpresë të rinisin, pa një ndihmë fiskale qeveritare, nuk të kanë bërë përshtypje, por ke dalë menjëherë tek eksporti. Kjo është asgjë më shumë, se abstenim i plotë nga përgjegjësia për ta parë realitetin ashtu siç është dhe për ta ndihmuar ekonominë që t’i bëjë ballë këtij realiteti. Madje as buxhetin e dedikuar për stimulim të ekonomisë në pandemi për bizneset dhe punëtorët, që është paraparë në Ligjin për Rimëkëmbjen e Ekonomisë, nuk e keni përmendur fare. Nëse nuk doni ta zbatoni atë plan, pse nuk e keni sjellë një plan tuajin atëherë?”, tha Hoxhaj.

Ai tha se themelimi një Fondi Sovran dhe një Bankë Zhvillimore është asgjë më shumë se një lojë fjalës.