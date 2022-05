I bllokuar në Mariupol, ushtari ukrainas interpreton këngën fituese të Eurovision – ndërsa në sfond dëgjohen bombardimet ruse

Janë shfaqur disa pamje të cilat thuhet se tregojnë një ushtar ukrainas në fabrikën e çelikut Azovstal në Mariupol duke bërë një interpretim të këngës fituese të Eurovision “Stefania”.

Dhe një gjë të tillë, sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, ai po e bënte në të njëjtën kohë kur në sfond dëgjoheshin shpërthimet e bombave ruse.

Kënga, e realizuar nga grupi popullor ukrainas “Kalush Orchestra”, arriti të fitojë në finalen e madhe të Eurovision-it të shtunën mbrëma.

#Ukrainian military sang the song “Stefania” to the sound of explosions

“Congratulations to the #Kalush Orchestra on winning #Eurovision from the very heart of #Mariupol. Thank you for your support!”, he wrote in his social networks. pic.twitter.com/8NtXpp0g6u

