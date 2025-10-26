I dënuari me 50 ditë burgim kapet në Vërmicë

Kliko videon:https://www.facebook.com/reel/1151855210347371
Sipas burimeve të besueshme nga kufiri, rreth orës 03:00 të datës 25 tetor 2025, zyrtarët policorë në SPK Vërmicë – hyrje kanë ndaluar shtetasin V. G.rreth 35-vjeçar nga fshati Akllap i Lipjanit, i cili pas verifikimit ka rezultuar me urdhëresë aktive për ekzekutimin e dënimit.
Në bazë të Urdhëresës, I arrestuari është i dënuar me 50 ditë burgim efektiv, ndaj menjëherë është dërguar në Qendrën e Paraburgimit në Hajvali për vuajtjen e dënimit.
Zyrtarët policorë kanë realizuar ekzekutimin e urdhëresës pa incidente, ndërsa rasti është mbyllur me procedurat ligjore përkatëse.