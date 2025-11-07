11.3 C
Prizren
FokusSiguri

I dyshuari për vrasjen e dy vëllezërve në Malishevë dyshohet se u plagos gjatë përleshjes me viktimat

By admin

I dyshuari për vrasjen e dy vëllezërve në fshatin Golluboc të Malishevës, është arrestuar mëngjesin e sotëm. Ai është gjetur i plagosur nga Policia e Kosovës.

Drejtori i Policisë për Rajonin e Gjakovës, Lumni Graishta, ka deklaruar për Reporteri.net se i njëjti dyshohet se është plagosur gjatë përleshjes me viktimat.

Ai ka marrë trajtim mjekësor në QMF-në e Malishevës, për t’u tranferuar më pas për në QKUK.

Dy vëllezërit mbetën të vdekur para dyerve të shtëpisë dje në Golluboc të Malishevës.

Të afërm të viktimave treguan se i dyshuari ka ardhur ta marrë bashkëshorten, motrën e dy viktimave, e cila po qëndronte te familja pasi disa ditë më parë i vdiq babai.

Në të dalë nga shtëpia, jashtë dyerve të oborrit ka nisur konflikti mes dhëndrit dhe vëllezërve, ndaj të cilëve shtiu me armë dhe i la të vdekur.

I dyshuari edhe më parë kishte pas aktakuzë për dhunë në familje. Atij ishte ngritur aktakuzë në prill të këtij viti për dy vepra penale “Dhunë në Familje” dhe “Kanosje”.

Arrestohet i dyshuari për vrasjen e dy vëllezërve në Malishevë
Kryetari i Malishevës ngushëllon familjen Morina pas vrasjes tragjike në Golluboc

