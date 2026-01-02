5 C
Prizren
E premte, 2 Janar, 2026
I jepet lamtumira e fundit ish-kryekuvendarit, Nexhat Daci

Akademikut, njëherësh ish-kryetarit të Kuvendnit të Kosovës, Nexhat Daci, sot me nderime shtetërore, ju dha lamtumira e fundit, në varrezat e kryeqytetit në Arbëri.
Në varrim morën pjesë familjarë, krerë të shtetit, miq e qytetarë të shumtë.
Veprën e akademik, Nexhat Daci me homazhe, akademi përkujtimore e nderuan presidentja Vjosa Osmani, kryeministri në detyrë, Albin Kurti, kryetari i Kuvendit në detyrë, Dimal Basha, kreu i PDK-së Bedri Hamza, kryetari i AAK-së Ramush Haradinaj e shumë figura tjera politike, akademike.
Ndryshe, Nexhat Daci vdiq të enjten më 1 janar, në moshën 81-vjeçare.

