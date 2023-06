I kërkuari nga gjykata në Prizren dërgohet në vuajtje të dënimit me burg për rreth 4 vjet

Policia e Kosovës njofton se gjatë pasdites së djeshme në Prizren ka realizuar urdhërarrestin e Gjykatës Themelore të kësaj komune, duke e dërguar në vuajtje të dënimit një 25-vjeçar me inicialet S.K., i cili ishte në kërkim dhe ndaj tij ishte vendimi i plotfuqishëm me dënim me burg prej 3 vjet e 9 muaj.

I kërkuari, pasi që janë kryer procedurat ligjore, nga policia e Stacionit Policor të Prizrenit është dërguar në vuajtje të dënimit në burgun e Prishtinës.

—————————————————————————-

Një ndër tipet e banesave në kompleksin “Parku”.

Bëhu me banes në zemër të Prizrenit pranë Lumbardhit dhe Parkut!

+383 44 128 112