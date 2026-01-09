4.1 C
Prizren
I përkeqësohet gjendja njërit të dyshuar gjatë seancës për rastin e ‘zhvatjes’ së mbi 1 milion eurove nga BSK

By admin

Njërit nga të dyshuarit në rastin e zhvatjes së mbi 1 milion eurove nga Byroja Kosovare e Sigurimeve (BSK) i është përkeqësuar gjendja shëndetësore teksa ai dhe 38 tjerë kanë dalë para Gjykatës së Prizrenit, ku po mbahet seanca dëgjimore ndaj tyre.
Deri në këtë moment kanë përfunduar fjalën avokatët e katër të dyshuarve për të cilët Prokuroria kishte kërkuar paraburgim.
Me kërkesën për trajtim nga Emergjenca, seanca ka vazhduar me një pauzë, pastaj do të rikthehen sërish në seancë ku do të japin fjalën e tyre në seancën paraprake avokatët e atyre që janë arrestuar për keqpërdorim të besimit – kryesisht të qytetarëve.
Me vetura të shumta të Policisë, nën mbështetjen edhe të Njësisë së Reagimit të Shpejtë, 39 të arrestuarit në aksionin e Prokurorisë Themelore të Prizrenit për ‘zhvatjen’ e mbi 1 milion eurove nga Byroja Kosovare e Sigurimeve (BKS) u sollën në Gjykatën e Prizrenit për të mbajtur seancën pasi ndaj të arrestuarve u kërkua masa e sigurisë.
Për katër të dyshuar u kërkua masa e paraburgimit e për të tjerët masa e paraqitjes në stacion policor si dhe mosafrimi te objekti i BKS-së./Kallxo.com

