Ia la bakshish gati 1 mijë euro, kamarierja shokohet nga ajo që i shkroi klienti në faturë

Burri i panjohur i ka lënë kamarieres një bakshish prej 1000 dollarësh, por ajo që e ka lënë në sy ishte mesazhi që mori me bakshish.

Fatura e arriti në 128,89 dollarë, por ai shtoi një bakshish prej 1000 dollarësh me mesazhin, “Thitha të bukura, princeshë. Më telefono”.

Në mesazh ka shkruar edhe numrin e telefonit, por ajo e ka fshehur për arsye privatësie.

Fatura

Kamerierja postoi një foto të faturimit në rrjetin social Reddit dhe shumë përdorues i thanë asaj që ta hidhte faturën, duke e quajtur gjestin si ngacmim. Edhe pse kjo foto është publikuar vitin e kaluar, ajo është bërë sërish virale dhe po qarkullon në rrjetet sociale.

Kishte edhe nga ata të një mendimi tjetër që nuk do të shqetësoheshin aq shumë nga ky lloj mesazhi.

“Sado rrëqethëse të jetë kjo, unë do të kënaqesha. Një kompliment dhe një këshillë e mirë. Megjithatë nuk do ta telefonoja”, shkroi një përdorues dhe disa të tjerë thanë se nuk do t’i shqetësonin një mesazh të tillë nëse do të vinte me një bakshish prej 1000 dollarësh.