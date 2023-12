Ilir Daja nesër shënon ndeshjen e 500-të si trajner

Trajneri i njohur shqiptar, Ilir Daja do të prekë një kulm të ri për karrierën e tij, teksa ndaj Dritës do të regjistrojë shifrën me një simbolikë shumë të veçantë, 500 ndeshje si trajner.

Një histori që nisi në shtator të 2004 në stolin e Pogradecit dhe vijon me shkëlqimin më maksimal në drejtimin e Ballkanit, ndërmjet të cilave numëron 257 fitore, 122 barazime dhe 120 humbje.

Në vitin e 20 në këtë profesion, karrierë e ndërtuar në 8 klube, në 12 kapituj Ilir Daja ia ka dalë t’i imponohet opinionit sportiv me një identitet të qartë loje, e cila e ka shpërblyer me trofetë më të rëndësishëm dhe suksese të shumta.

7 trofetë e fituar, ku veçohen 5 titujt kampion me Elbasanin, Dinamon, Skënderbeun dhe dy rradhazi me Ballkanin, si dhe një kupë me Skënderbeun dhe një Superkupë me Ballkanin e vendosin Ilir Dajën në listën e ngushtë të trajnerëve më të titulluar në historinë e futbollit tonë.