Imobile mbërrin në Stamboll, tifozët e Beshiktashit i bëjnë pritjen madhështore

Sulmuesi i Lazios u kushtoi arkave të klubit turk tre milionë euro. 34-vjeçari bëhet kështu shok skuadre me Ernest Muçin dhe Milot Rashicën.

Ai mbërriti në stamboll ku është pritur me brohoritje, bomba tymuese dhe entuziazëm të madh nga tifozët e ekipit të tij të ri.

Rikujtojmë që italiani ka nënshkruar një kontratë që do ta lidhë me Beshiktashin deri në vitin 2026. Ai do të fitojë 6 milionë euro neto në sezon.

