Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Parimi ynë është i qartë: të kontribuojmë me integritet në zhvillimin komercial të vendit tonë, duke ofruar produkte të besueshme, të shëndetshme dhe me shije të jashtëzakonshme. Për ne, reputacioni ndërtohet me punë të ndershme dhe cilësi të pakompromis.

Kush jemi ne?

Medina është një kompani me rrënjë të thella në industrinë e mishit dhe produkteve të tij – aktivitetin e saj e ka nisur që nga viti 1991, duke evoluar ndër vite me investime të vazhdueshme në teknologji dhe standarde ndërkombëtare.

Sot, prodhojmë me krenari:

Suxhuk Boutique & shtëpie

Sallam & proshutë të specializuar

Produkte të freskëta viçi dhe pule

Certifikimet tona:

TSE ISO 9001 – Menaxhimi i Cilësisë

TSE ISO 22000 – Siguria Ushqimore

Me një hapësirë prodhimi prej 2,900 m² dhe një kapacitet vjetor prej 200 tonësh, jemi të pranishëm në tregun vendor dhe ndërkombëtar – gjithmonë me standardin “Medina” për cilësi të lartë.

Misioni ynë

Të ofrojmë mish dhe produkte të mishit të cilësisë më të lartë në të gjithë Kosovën, duke rritur ndërgjegjësimin për ushqim të shëndetshëm dhe përbërësit natyralë të dobishëm për organizmin.

Vizioni ynë

Të jemi zgjedhja nr. 1 e konsumatorëve për cilësi, besueshmëri dhe përkushtim ndaj standardeve shëndetësore dhe higjienike – çdo ditë, në çdo produkt, në çdo tryezë.

Orari i punës:

E Hënë – E Premte | 09:00 – 17:00

Kontakti:

+383 (0) 44 / 33 74 22

[email protected]

[email protected]

[email protected]

