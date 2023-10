Iran, 16-vjeçarja në koma pas sulmit nga policia e moralit – nuk po mbante hixhabin

Një vajzë 16-vjeçare iraniane është shtruar në gjendje kome që nga e diela në Teheran, nën mbikëqyrje të rreptë.

Kjo pasi u sulmua dhe u arrestua nga oficerët e policisë morale për shkak se ajo nuk mbante hixhabin e detyrueshëm.

Rasti është diskutuar shumë në mediat sociale, ku ngjashmëritë me rastin e Mahsa Amini, vdekja e së cilës më 16 shtator 2022 shkaktoi një lëvizje të madhe proteste në vend.

Sipas informacioneve të marra nga organizata e të drejtave të njeriut Hengaw, mëngjesin e 1 tetorit, Armita Garawand, një 16-vjeçare me origjinë nga Kermanshah dhe banuese në Teheran, u sulmua dhe u arrestua nga oficerët në stacionin e metrosë Shohada, sepse nuk respektoi detyrimin e hixhabit.

Sulmi i shkaktoi plagë të rënda dhe ajo u transportua në spital.

Të shqetësuara për rindezjen e mundshme të tensioneve, autoritetet iraniane e mohuan menjëherë sulmin, duke shpjeguar se vajzës i “i ra të fikët” për shkak të rënies së presionit të gjakut.

Prindërit e saj kanë dhënë një intervistë duke konfirmuar versionin zyrtar, por dihen metodat e presionit që regjimi përdor rregullisht ndaj familjarëve të viktimave të incidenteve të tilla për të mbyllur gojën.

Sipas Hengaw, Garawand u plagos rëndë pasi u arrestua nga oficerët e të ashtuquajturës policia e moralit në stacionin e metrosë Shohada në Teheran të dielën.

Ajo është shtruar nën masa të rrepta sigurie në spitalin Fajr në Teheran dhe “për momentin nuk lejohen vizita as nga familja e saj”.

Edhe pse një banore e Teheranit, Garawand është nga qyteti i Kermanshah në Iranin perëndimor të populluar nga kurdët.

Maryam Lotfi, gazetare e gazetës “Shargh”, u përpoq të vizitonte spitalin pas aksidentit, por u arrestua menjëherë.

Ajo u lirua më vonë.

Rasti është bërë objekt diskutimi intensiv në media sociale, me një video të supozuar të incidentit që disa thonë se tregon adoleshenten, me miqtë dhe me sa duket pa shami, duke u shtyrë në metro nga policet gra.

Masood Dorosti, CEO i Metrosë së Teheranit, mohoi se kishte pasur “ndonjë konflikt verbal ose fizik” midis studentes dhe “pasagjerëve ose menaxherëve të metrosë”.

“Disa thashetheme për një përplasje me oficerët e metrosë … nuk janë të vërteta dhe pamjet e CCTV hedhin poshtë këtë pretendim”, i tha Dorosti agjencisë shtetërore të lajmeve “IRNA”.

Një vit pas vdekjes së Masha Amini, autoritetet iraniane kanë nisur një përpjekje të përtërirë për të goditur gratë që kundërshtojnë rregullat e rrepta të veshjes së Republikës Islamike për gratë, duke përfshirë hixhabin e detyrueshëm.

Qendra për të Drejtat e Njeriut me bazë në New York në Iran tha se gratë dhe vajzat "përballen me dhunë në rritje, arrestime arbitrare dhe rritje të diskriminimit pasi regjimi riaktivizoi patrullat e tij policore që ato të mbajnë mbulesë të detyruar".