Ish-drejtoresha Vjollca Kabashi jep dorëheqje edhe nga AAK-ja

Kabashi përvec dorëheqjes nga kjo parti, e ka akuzuar edhe kryetarin e kësaj dege për abuzim me pushtet.

“Ju njoftoj qe nuk jam më pjese e AKK-se dega ne Prizren aq me pak nuk i nenshtrohem ketij kryetari te ri , duket shumë e dukshme qe duke nisur ndodhit ne parti është e pashmangshme te mos shohim ndodhi ne pushtet. AAk-ja nuk ka qen model i PDK-se por me kryetarin e tanishem eshte shendrruar ne nëndeg zë PDK-ës , duke nisur nga kerkesat e pageses e deri te abuzimet ne pushtet.”, ka shkruar ajo ndër të tjera.

Letra e plotë pa ndërhyrje:

Pas reagimit te Deges se AAK-se ne Prizren jam e obliguar te reagoj, pas shum viteve te angazhimeve ne degen e AAk-se ne Prizren , kam kontribuar me shume se 10 vite,ky ndryshim qe ndodhi ne kete dege te AAk-se ne Prizren, ku ka beje me shume per interesin personal te Kryetarit te Deges se AAk-se ne Prizren. Ku po i njejti ky kryetar me cilesi byroktatike (parti familjare) , eshte duke kerkuar nga drejtoreshat te holla qe ti mbajë zyret e AAK-së gjallë. Poashtu ju njoftoj se po i njejti person (kyretar i tanishem i deges se AAK-se ne Prizren) ne cdo mbledhje iu ka bere presione anatreve dhe zyratarëve te AAK-se per te siguruar te holla per mirmbatjen e zyres.

Ju njoftoj qe nuk jam më pjese e AKK-se dega ne Prizren aq me pak nuk i nenshtrohem ketij kryetari te ri , duket shumë e dukshme qe duke nisur ndodhit ne parti është e pashmangshme te mos shohim ndodhi ne pushtet.

AAk-ja nuk ka qen model i PDK-se por me kryetarin e tanishem eshte shendrruar ne nëndeg zë PDK-ës , duke nisur nga kerkesat e pageses e deri te abuzimet ne pushtet.

Ne si drejtoresha kemi pasur gjithmonë thirrje nga Kryetari i ri i AAK që tiu kërkojmë firmave buxhet -për ato firma qe dojnë të përfitojnë tenderet nëpër drejtoritë që i udhëheqim Ne. Unë nuk ua kam përfillur thirrjen se jam e edukuar që të jem gjithmonë e sinqertë me çdo qytetar andaj edhe kjo është performamca ime e pa korruptuar dhe e ndershmë në raport me qytetarin!

E juaja

Vjollca Kabashi