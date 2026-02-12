Ish-kryetari i Prizrenit, Mytaher Haskuka betohet si deputet i Kuvendit të Kosovës

Ish-kryetari i Komunës së Prizrenit, Mytaher Haskuka, ka dhënë sot betimin si deputet i Kuvendit të Kosovës.
Lajmin e ka bërë të ditur vetë Haskuka përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ku ka rikujtuar edhe mandatin e tij të mëparshëm si deputet në vitet 2014 dhe 2017.
“Pas betimit si deputet në vitet 2014 dhe 2017, kur si deputet i Lëvizja VETËVENDOSJE! në opozitë patëm ndaluar marrëveshje të dëmshme për Kosovën, tani për herë të parë u betova si deputet i shumicës për të punuar me nder, përkushtim dhe dinjitet për dinjitet, zhvillim, siguri dhe begati për të gjithë qytetarët e Kosovës”, ka shkruar Haskuka.
Ai premton se në këtë mandat do të angazhohet në kuadër të shumicës parlamentare, duke e cilësuar këtë si një përgjegjësi të re në shërbim të qytetarëve dhe zhvillimit të vendit.
Mytaher Haskuka më herët ka shërbyer si deputet i Kuvendit të Kosovës dhe si kryetar i Komunës së Prizrenit./PrizrenPress.com/
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren