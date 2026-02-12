8.4 C
Ish-kryetari i Prizrenit, Mytaher Haskuka betohet si deputet i Kuvendit të Kosovës

By admin

Ish-kryetari i Komunës së Prizrenit, Mytaher Haskuka, ka dhënë sot betimin si deputet i Kuvendit të Kosovës.

Lajmin e ka bërë të ditur vetë Haskuka përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ku ka rikujtuar edhe mandatin e tij të mëparshëm si deputet në vitet 2014 dhe 2017.

“Pas betimit si deputet në vitet 2014 dhe 2017, kur si deputet i Lëvizja VETËVENDOSJE! në opozitë patëm ndaluar marrëveshje të dëmshme për Kosovën, tani për herë të parë u betova si deputet i shumicës për të punuar me nder, përkushtim dhe dinjitet për dinjitet, zhvillim, siguri dhe begati për të gjithë qytetarët e Kosovës”, ka shkruar Haskuka.

Ai premton se në këtë mandat do të angazhohet në kuadër të shumicës parlamentare, duke e cilësuar këtë si një përgjegjësi të re në shërbim të qytetarëve dhe zhvillimit të vendit.

Mytaher Haskuka më herët ka shërbyer si deputet i Kuvendit të Kosovës dhe si kryetar i Komunës së Prizrenit./PrizrenPress.com/

