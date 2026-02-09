8.2 C
Prizren
E hënë, 9 Shkurt, 2026
type here...

Lajme

Ish-pjesëtari i UÇK-së lirohet nga Serbia

By admin

Shtetasi i Kosovës, Avni Qenaj, ish-pjesëtar i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, i cili ishte arrestuar më 26 nëntor 2025 nga autoritetet serbe në pikë-kalimin kufitar në Merdar gjatë transitit për në Bosnjë e Hercegovinë, është liruar sot nga paraburgimi.

Lajmin e ka konfirmuar avokati i tij, Xhevdet Smakiqi, i cili ka deklaruar se Qenaj është në rrugëtim drejt Kosovës, megjithëse ende nuk ka arritur të takojë familjen e tij.

“Avni Qenaj po udhëton drejt Kosovës nën përkujdesjen e familjes, pa asnjë mbështetje nga Qeveria. Ai ende nuk ka arritur në Kosovë dhe nuk është takuar me familjarët e tij”, ka thënë Smakiqi.

Më 4 dhjetor 2025, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës kishte bërë të ditur se autoritetet serbe kanë iniciuar procedurë penale ndaj Qenajt, duke e akuzuar për krime lufte të vitit 1999 dhe duke i caktuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh.

Qenaj ishte arrestuar më 26 nëntor nga autoritetet serbe, ndërsa lirimi i tij vjen pas më shumë se një muaji ndalimi në Serbi. Autoritetet kosovare nuk kanë dhënë ende ndonjë reagim zyrtar të ri pas lirimit të tij.

 

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Zyrtare: Ismet Munishi, trajner i Lirisë

Më Shumë

Kulture

Nëntë vjet nga vdekja e Dritëro Agollit

Shkrimtari, poeti dhe politikani shqiptar Dritëro Agolli ka ndërruar jetë më 3 shkurt 2017, në moshën 85-vjeçare. Ai vuante prej kohësh nga një sëmundje në...
Rozë

Pas një viti pezullim, zhbllokohet TikToku në Shqipëri

Me vendim të qeverisë, është hapur zyrtarisht Tiktoku në Shqipëri. Vendimi është marrë këtë të mërkurë gjatë mbledhjes së qeverisë së Shqipërisë, raporton TCh. “Vendimi nr.151,...

Dislokimi i largpërçuesve në Prizren, punimet shtrihen drejt lagjes “Ortakoll”

Ky është punonjësi i Doganës që u gjet i vdekur në banesën e tij në Prizren

UÇK-ja sërish do të triumfojë!

Policia në Prizren thotë se në vitin 2025 veprat penale shënuan ulje prej 2.7%

Gjysmëfinalet e Kupës që premtojnë spektakël

Ndahet nga jeta Kurtali Mustafa, punëtor i Zyrës së Gjendjes Civile në Dragash

Rahovec, mbahet takimi i këshillit organizativ për 17 Shkurtin

Liria përballet nesër me Trepçën ’89 në Prizren

Apeli refuzon ankesat – në paraburgim mbetet djali i Nait Hasanit dhe të dyshuarit e tjerë për rastin e votave në Prizren

Gjatë janarit u shqiptuan 1.128 gjoba në trafik përmes radarëve mobilë

Shitja e therja ilegale e kafshëve, AUV paralajmëron masa ndëshkuese

Si vidhen shkrimtarët nga botuesit prej silikoni

Distria e artë në Paris

Gjendet pa shenja jete punonjësi i Doganës në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne