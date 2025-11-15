10.2 C
Prizren
E shtunë, 15 Nëntor, 2025
type here...

Fokus

Ja për kë votoi mërgata në Prizren

By admin

Në Prizren janë numëruar 100 për qind e votave të mërgatës.

Bazuar në rezultatet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Artan Abrashi rrëmbeu 361 vota, apo 58.70%, duke lënë të dytin Shaqir Totajn, i cili grumbulloi 254 vota të diasporës, apo 41.30%, transmeton Klankosova.tv.

Ndërkohë, sipas rezultateve të përmbledhura të KQZ-së, Shaqir Totaj ka siguruar 25 mijë e 523 vota duke rimarrë edhe një herë kreun e komunës së Prizrenit, derisa Artan Abrashi mori gjithsej 22 mijë e 252 vota.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Bexhet Xheladini, kryetari me më së shumti vota të diasporës

Më Shumë

Lajme

Prizren: Dy persona kapen me drogë, njëri dërgohet në mbajtje e tjetri lirohet

Policia e Kosovës, gjatë ditës së djeshme ka arrestuar dy persona te të cilët është gjetur sasi droge.   Në raportin 24-orësh thuhet se në rastin...
Fokus

Mamusha është komuna që po prin me numrin e votuesve

Komuna e Mamushës ka shënuar daljen më të lartë në rundin e dytë të zgjedhjeve lokale, me 40.62 për qind të votuesve që kanë...

Ndërprerje të furnizimit me ujë në disa lagje të Prizrenit

Kosova sonte sfidon Slloveninë

Gjendet pa shenja jete një grua në Prizren

Votoi Shaqir Totaj

Numërohen 100% të votave në Rahovec, fiton Smajl Latifi i AAK-së

Latifi: Fitorja për ne nuk ka qenë befasi

Ballafaqimi PDK-VV në Prizren, kaq vota morën Totaj e Abrashi nga votat me kusht dhe me nevoja të veçanta

Roli i LDK-së përcaktoi fituesin në Prizren

Fillon trajnimi gjashtëditor për mësimdhënësit e Prizrenit, Veselaj-Gutaj: Zhvillimi profesional mbetet prioritet

Tre të akuzuar për keqpërdorim detyre në ndërtimin e lapidarëve në Suharekë

Mbi 2400 gjoba dhe 52 aksidente në 24 orët e fundit në Kosovë – një me fatalitet

Robert De Niro do të luajë në njê film për Kosovën

I shoqëruar nga nëna dhe bashkëshortja, Ardian Shala voton në Suharekë

Sulmohet zyrtari i Postës së Kosovës në Prizren, arrestohet një i dyshuar

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne