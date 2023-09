“Jam musliman, nuk kam lidhje me të”, Fero bën deklaratën e fortë për Arbenitën

Reperi Fero i ka dhënë fund disa dilemave të cilat kanë bërë bujë ditëve të fundit në mediat rozë.

Me anë të një teksti në gjuhën angleze ai tregoi se nuk ka lidhje me atë se çfarë po bën ish-gruaja e tij.

Ai tha se kanë respekt për njëri-tjetrin për shkak se kanë një vajzë, por tani që është kthyer në fenë myslimane, thotë se nuk ka asnjë lidhje me të.

“Jam musliman tani dhe nuk kam lidhje me atë çfarë bën ish-gruaja ime. Secili e kemi jetën me respekt për njeri-tjetrin sepse kemi një vajze, por sot jam Musliman dhe nuk kam lidhje me te. Ajo zgjodhi jetën e saj”, shkroi Fero.