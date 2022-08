James Hetfield ndahet nga gruaja

Frontmeni i grupit Metallica, James Hetfield, ka bërë kërkesë për divorc nga gruaja e tij në fillim të këtij viti, pas 25 vjetësh martesë.

Ai bëri kërkesë për divorc nga Francesca Hetfield – me të cilën u martua në vitin 1997 pas pesë vitesh lidhje – në fillim të këtij viti, por kjo nuk u raportua kurrë në atë kohë dhe lajmet thjesht “fluturuan nën radar”, raporton TMZ.

Ish-çifti ndajnë fëmijët Cali, 24, Castor, 22 dhe Marcella, 20, dhe thuhet se janë ende në kontakt për hir të tyre.

Këngëtari 59-vjeçar ka vlerësuar më parë Francesca-n, 52-vjeçare, për ndihmën e saj për të kapërcyer zemërimin dhe problemet me alkool.

“Frika ishte një motivues i madh për mua. Humbja e familjes time, kjo ishte gjëja që më frikësoi aq shumë, ishte fundi që godita, se familja ime do të largohet për shkak të sjelljeve të mia që unë sjell në shtëpi nga rruga. Më dëboi gruaja nga shtëpia, dikur jetoja vetë, nuk e doja këtë”, pati deklaruar James.

“Ajo tha: “Hej, nuk do të shkosh vetëm te terapisti tani, dhe duke folur për këtë, duhet të shkosh diku dhe zgjidh këtë problem, kështu që unë bëra këtë,” shtoi ai.

Autori i hitit “Enter Sandman” ishte i vendosur të bënte që gjërat të funksionojnë me gruan e tij për shkak të edukimit të tij të thyer.

“Ndoshta si pjesë e edukimit tim, familja ime disi u shpërbë kur isha fëmijë. Babai u largua, nëna vdiq, duhej të jetoja me vëllain tim, dhe më pas, ku shkuan gjërat e mia? Thjesht u largua dhe nuk dua që kjo të ndodhë. Pavarësisht se çfarë po ndodh, ne do t’i diskutojmë këto gjëra dhe do ta bëjmë të funksionojë,” ka thënë James.