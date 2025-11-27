Jan Palokaj largohet nga Bashkimi, karrierën e vazhdon te Cibona

Bashkimi ka njoftuar largimin e Jan Palokajt, i cili do të vazhdojë karrierën te Cibona.
Klubi bëri të ditur se ndarja është realizuar me marrëveshje të dyanshme, ndërsa kontrata e lojtarit ka qenë e hapur për angazhime në Evropë.
“Me marrëveshje të dyanshme, Jan Palokaj vazhdon karrierën e tij te Cibona, pasi kontrata e tij ishte e hapur për Europë. I urojmë shumë suksese në sfidat e reja dhe falënderojmë për kontributin e tij te ekipi ynë”, njofton KB Bashkimi./ PrizrenPress.com/
