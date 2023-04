Jasharaj: 1 Maji i pret mësimdhënësit të zhgënjyer dhe të pakënaqur

Ani pse tërë vitin kanë pakënaqësi nga më të ndryshmet, SBASHK-u nuk do të protestojë për 1 maj.

Kreu i kësaj sindikate, Rrahman Jasharaj thotë se mësimdhënësit kjo ditë i pretë të zhgënjyer.

Sipas tij, është dashur të mbahet një aktivitet për pakënaqësitë e punëtorëve.

“Është dashur të kemi një marsh që t’i shprehim pakënaqësitë e punëtorëve te sektorit privat dhe publik por deri tani nuk ka ndonjë plan nga BSPK-ja për ndonjë protestë apo marsh. 1 Maji do të na pret me shumë pakënaqësi dhe me punëtorë shumë të zhgënjyer”, u shpreh Jasharaj për Front Online.

Kreu i SBASHK-ut thotë se në sistemin arsimor nuk ka shkelje të të drejtave të punëtorëve.

Ai ka përmendur disa nga pakënaqësitë e mësimdhënësve.

“Sistemi arsimor nuk kanë shkelje të mëdha të drejtave të punëtorëve ngase e kemi kontratën kolektive dhe e cila është një mburojë që i mbron të drejtat. Mësimdhënësit kanë pritur më shumë nga Ligji i Pagave disa janë të kënaqur e disa hiç. Qeveria Kurti nuk është konsultuar me ne fare për koeficientin dhe u kritikua shumë nga ne dhe të gjithë për atë vlerë, ka edhe pakënaqësi të tjera nga mësimdhënësit”, theksoi Jasharaj.