Jasharaj: Asnjë punëtor i arsimit nuk është i kënaqur me vlerën e koeficientit për paga

Sot në mbarë hapësirën shqiptare, nderohet kontributi i mësimdhënësve për arsimimin dhe edukimin e brezave të rinj.

Ndërkohë, në Kosovë kjo ditë i gjen mësimdhënësit jo edhe aq të kënaqur me kushtet e punës, ndërsa kanë shprehur pakënaqësinë edhe për vlerën e koeficientit të pagave.

Ndërkohë, gjatë ditës shënohen aktivitete për nder të 7-Marsit, ku do të ndahet edhe çmimi “Shaban Jashari”, për mësimdhënësin e dalluar të vitit.

“Mësuesja ime e dashur, sa fort që të dua! T’i gjithçka me vlerë je për mua! Mësuesen time e dua, e respektoj e me shumë gëzim festën e saj e festoj!”. Këto janë urimet e nxënësve për mësuesit, të cilët shkruajnë vargje, dhurojnë lule e përqafime për t’i bërë mësimdhënësit të ndihen të lumtur e të vlerësuar në ditën e tyre. Por, megjithatë sipas sindikalistëve, kjo ditë feste për mësimdhënësit, i gjen ata jo të kënaqur pasi kanë pritur më shumë për sa u përket pagave.

Kryetari i Sindikatës së Arsimit, Rrahman Jasharaj, tha për Radio Kosovën se asnjë punëtor i arsimit që nga çerdhet e deri në arsimin e lartë, nuk janë të kënaqur me vlerën e koeficientit për pagat.

“Pakënaqësi ka, nuk jemi të lumtur me vlerën e koeficientit, jemi deri diku të lumtur me koeficientet si të tillë, sepse e kanë vënë arsimin në një pozitë me të mirë. Kemi vlerësuar se më mirë është ta kemi një ligj që për momentin sjell një ngritje modeste, se sa të ndodhë si herët e kaluara që ligji të kthehet në pikën zero e pastaj të kemi angazhime e përplasje për të pasur një ligj të ri”, tha ai.

Jasharaj, tha se mësimdhënësit ende ballafaqohen me sfida të tjera, ku sipas tij, beteja e radhës do të jetë plotësimi i kushteve të punës për mësimdhënie.

“Kolegët e mi do të vazhdojnë betejën për dije, por në kushte që nuk i ngjasojnë shekullit 21. Shkollat tona janë të bukura nga jashtë, por brenda janë shumë bosh, sepse mungojnë mjetet bashkëkohore të punës. Mësimdhënësit do të ndiheshin më mirë bashkë me nxënësit sikur të kishin mjetet si: laptopë, lidhje me internetin, projektorë, etj, për t’i bërë më interesantë njësitë mësimore, teksa ata ende e zhvillojnë mësimin me shkumës e tabelë, me tekste shkollore që jo rrallë janë kritikuar me arsye e që nuk korrespondojnë me kurrikulat”, tha ai.

Ndërkohë, ministrja e Arsimit, Arbërie Nagavci, kohë më parë pat thënë për Radio Kosovën se me Ligjin e Pagave, është rregulluar për herë të parë situata për sa i përket pagave të mësimdhënësve.

“Kemi paraparë në Ligjin e Pagave dhe rrjedhimisht në Ligj të Buxhetit, për herë të parë edhe rritjen për performansë të mirë të mësimdhënësve, që besoj se do të ndihmojë në përmirësimin e cilësisë në mësimdhënie, që është në interes edhe të vetë mësimdhënëseve për të realizuar me sukses rritjen në pagë. Nëse e shohim në total, duke pasur parasysh edhe numrin e mësimdhënësve, është një ndër katër kategoritë që kanë pësuar rritjen më domethënëse për sa i përket Ligjit të Pagave”, tha ajo.

Më 7 mars të vitit 1887 në Korçë u hap mësonjëtorja e parë shqipe, ku mësues dhe drejtor i parë i saj ishte Pandeli Sotiri. Kjo ngjarje ishte një fitore e madhe për popullin shqiptar dhe që nga ajo ditë, 7 marsi festohet si Dita e Mësuesit.