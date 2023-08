Jasharaj: Viti shkollor do të fillojë me vështirësi, fajtore është ministrja Nagavci

Kryetari i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës (SBASHK), Rrahman Jasharaj, ka deklaruar se viti i ri shkollor do të fillojë më vështrësi të cilat sipas tij, i ka krijuar Ministria e Arsimit.

Në mbledhjen që pati me kryetarët e sindikatave në nivel komunal dhe të universiteteve, Jasharaj ka kritikuar ministren e Arsimit, Arbërie Nagavci.

“Ky vit po fillon pa greva e veprime sindikale, e kjo do duhej ta gëzonte edhe qeverinë e veçmas ministren Nagavci, por duket se më shumë do t’i gëzonte greva për ta drejtuar gishtin drejt nesh e për tu heshtur lëshimet e mungesa e përgatitjeve që MASHTI do të duhej ti bënte. Ky vit shkollor do të filloj i përcjellë me vështirësi të cilat i krijoji MASHTI me eksperimentin e gabuar për tekstet shkollore.” – ka thënë Jasharaj shkruan Ekonomia Online.

“Zonja Nagavci po e mban inatin nga grevat sepse nuk po takohet me SBASHK-un, këshillin e prindërve, DKA-të e as me Asociacionin e Komunave. Ajo doli me një lajm që i ka shqetësuar edhe prindërit dhe neve si mësimdhënës. Ajo sjell vendim që tekstet shkollore të shpërndahen nëpër librari që një pjesë e qyteteve nuk ka fare, dhe prindërit të vrapojnë në e-Kosova të aplikojnë dhe të presin rimbursimet.” – ka thënë tutje ai.

Tutje, ai ka kritkuar Qeverinë e Kosovës për metodën për librat.

