Java e ardhshme me mot të vranët e pak rreze dielli dhe me riga shiu

nstituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur se java e ardhshme parashihet të jetë kryesisht e vranët, me pak rreze dielli dhe herë pas here me riga shiu.

Në njoftimin e lëshuar për media thuhet se temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -3 deri -1 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 5-11 gradë Celsius.

Po ashtu, thuhet se do të fryjë erë kryesisht nga jugperëndimi me shpejtësi 1-6m/s.

Moti i plotë për pesë ditë:

E hënë

Moti i vranët dhe me intervale me diell.

Temperaturat minimale: -3 deri -1°C.

Temperaturat maksimale: 5-9°C.

Era: Kryesisht nga jugperendimi me shpejtësi 1-4m/s.

E martë

Mot kryesisht i vranët.

Temperaturat minimale: -1 deri 0C.

Temperaturat maksimale: 6-9°.

Era: nga jugperendimi, me shpejtësi 1-5m/s.

E mërkurë

Moti kryesisht i vranët dhe vende-vende me riga shiu.

Temperaturat minimale: 1-3 °C.

Temperaturat maksimale: 6-9°C.

Era: kryesisht nga jugperëndimi me shpejtësi 1-6m/s.

E enjte

Mot kryesisht i vranët dhe herë pas here me riga shiu.

Temperaturat minimale: 1 deri 3°C.

Temperaturat maksimale: 7-10°C.

Era: nga jugperendimit, 1-5 m/s.

E premte

Mot kryesisht i vranët dhe herë pas here me riga shiu.

Temperaturat mnimale: 1-4 °C.

Temperaturat maksimale: 8-11°C.

Era: e lehtë deri mesatare nga drejtimi i jugperendimit.

