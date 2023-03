Jennifer Lopez dhe Ben Affleck blejnë shtëpi të re prej 60 milionë eurosh në Pacific Palisades

Jennifer Lopez dhe Ben Affleck të shtunën u panë duke u takuar me një ekip kontraktorësh në shtëpinë e tyre të re.

Kërkimi për një rezidencë luksoze duket se ka mbaruar, pasi thuhet se ata kanë blere kompleksin ‘Pacific Palisades’ për një vlerë marramendëse prej 60 milionë eurosh.

Lopez, 53-vjeçe, dukej e thjeshtë me një triko të bardhë sipër e një pale xhinse, gjersa Affleck, 50-vjeç, zgjodhi një xhaketë ngjyrë portokalli, xhinse të zeza dhe një palë atlete Jordan.

Shtëpia e re është gati dyfishi i kostos së pronës së parë që ata po planifikonin të blinin, por ka më shumë pajisje, duke përfshirë tetë dhoma gjumi dhe 11 banja.

Shtëpia shtrihet në 1,13 hektarë dhe përfshin një palestër, dhomë profesionale, dhomë lojërash, një ashensor dhe një oborr të madh të shtëpisë me një pishinë.

Me tetë dhoma gjumi, shtëpia është perfekte për të akomoduar familjen e përzier të çiftit.

Çifti kanë pesë fëmijë, me Lopez që ndan binjakët e saj 15-vjeçarë Emme dhe Max me ish-burrin Marc Anthony dhe Affleck me tre fëmijët e tij me ish-gruan, Jennifer Garner – Seraphina, 17-vjeçe, Violet, 14-vjeçe dhe Samuel, 11-vjeç.

Çdo fëmijë do të ketë më shumë se hapësirë të mjaftueshme në shtëpinë e re dhe për të ftuar shumë miq.

E pajisur me një kinema, një pishinë, vende të shumta rekreative dhe një kuzhinë të madhe, nuk ka dyshim se familja do të argëtohen në masë të madhe.

Shtëpia ndodhet gjithashtu në një kodër dhe ka pamje të mrekullueshme, duke lejuar që shumë dritë natyrale të depërtojë në të gjitha dhomat gjatë gjithë ditës.

Shtëpia gjithashtu vjen me hapësirë për tre makina në garazh, por shumë hapësirë shtesë për makinat.

Një përfitim tjetër i shtëpisë së re është se ajo është vetëm në rrugë nga rezidenca që Affleck ndau me Garner për nëntë vjet ndërsa ata ishin të martuar. /Telegrafi/