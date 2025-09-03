Joe Reece, amerikani i tretë që përforcon KB Ylli

Basketbollisti amerikan, Joe Reece është përforcimi më i ri te Golden Eagle Ylli për sezonin 2025/26 në Superligën e Kosovës në basketboll. Skuadra nga Suhareka, të mërkurën e ka zyrtarizuar basketbollistin e gjatë 203 centimetra, i cili luan në pozitën 3.
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Reece në Evropë, karrierë ka bërë edhe në Maqedoni të Veriut dhe Austri, ku sezonin e fundit te skuadra Gmunden ka luajtur me një mesatare prej 15 pikëve, 7 kërcimeve e 2 asistimeve. Reece është përforcimi i katërt i huaj dhe amerikani i tretë, pasi Ylli më herët ka zyrtarizuar edhe Trevon Allen, Dwayne Cohill e Lovre Bashiq.
Sa i përket vendorëve, pjesë e Yllit në sezonin e ri, do të jenë Erjon Kastrati, Lis Shoshi, Artin Gashi, Arian Qallaku e Gëzim Morina. Ndërkohë, në krye të ekipit është trajneri nga Greqia, Fotis Takianos, me të cilin tashmë ka nisur përgatitjet për sezonin e ri.
Marketing
Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren