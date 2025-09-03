19.6 C
Prizren
E mërkurë, 3 Shtator, 2025
Joe Reece, amerikani i tretë që përforcon KB Ylli

By admin

Basketbollisti amerikan, Joe Reece është përforcimi më i ri te Golden Eagle Ylli për sezonin 2025/26 në Superligën e Kosovës në basketboll. Skuadra nga Suhareka, të mërkurën e ka zyrtarizuar basketbollistin e gjatë 203 centimetra, i cili luan në pozitën 3.

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Reece në Evropë, karrierë ka bërë edhe në Maqedoni të Veriut dhe Austri, ku sezonin e fundit te skuadra Gmunden ka luajtur me një mesatare prej 15 pikëve, 7 kërcimeve e 2 asistimeve. Reece është përforcimi i katërt i huaj dhe amerikani i tretë, pasi Ylli më herët ka zyrtarizuar edhe Trevon Allen, Dwayne Cohill e Lovre Bashiq.

Sa i përket vendorëve, pjesë e Yllit në sezonin e ri, do të jenë Erjon Kastrati, Lis Shoshi, Artin Gashi, Arian Qallaku e Gëzim Morina. Ndërkohë, në krye të ekipit është trajneri nga Greqia, Fotis Takianos, me të cilin tashmë ka nisur përgatitjet për sezonin e ri.

