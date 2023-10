John Legend dhe Chrissy Teigen blejnë shtëpi mbi pesë milionë dollarë

Këngëtari i njohur amerikan John Legend, i cili u bë i famshëm me hitin “All of me”, së bashku me gruan e tij Chrissy Teigen, blenë një shtëpi në Los Angeles me çmimin e pabesueshëm mbi pesë milionë dollarë.

E ndërtuar në vitin 1930 me mbi 300 metra katrorë, shtëpia e përshkruar si organike dhe moderne ndërthur arkitekturën moderne dhe popullore me elemente natyrore. Ka kopshte lundruese me sistem vaditjeje dhe kullimi të integruar, si dhe tarraca dhe veranda të shumta që zënë mbi 200 metra katrorë rreth shtëpisë, si dhe një pishinë dhe SPA brenda shtëpisë.

Brendësia e saj përbëhet nga katër dhoma gjumi, katër tualete, dhoma e ndenjes dhe ngrënies formale, si dhe një kuzhinë. Ndodhet vetëm pak hapa nga një restorant i famshëm në West Hollywood, një lagje e Los Angeles-it dhe zë rreth 50 metra trotuar. /abcnews