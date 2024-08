John Walker III, qendra e re KB Prizrenit

Edhe një lojtar amerikan është zyrtariuar te KB Prizreni sot, ndërsa ekipi bardhezi nga qyteti i vjetër ka bërë të ditur se ka angazhuar basketbollistin 25 vjeçar nga SHBA-të, John Walker III.

Walker III ka luajtur në NCAA në stinorët e fundit, ku ka qenë pjesë e ekipit Texas Southern Tigers. Ai aty ka pasur mesatare prej 30.3 minutave në ndeshje.

Në atë mesatare minutash në stinorin 2022/23 ka performuar me 12.9 pikë për ndeshe, me 1.4 asistime e 4.4 kërcime për lojë. Gjatësia prej 205 centimetrave e tij, bashkë me Urim Zenelajn kapiten të ekipit, pritet të bëjnë nënkoshin e Prizrenit vështirë të kalueshëm, ku mbetet të shihet komponimi gjatë stinorit.

