Johnny Depp është fejuar me avokaten e tij Joelle Rich. Dhe, për ironi të fatit, ai u takua me të falë Amber Heard. Thashethemet po qarkullojnë prej disa kohësh, por tashmë njerëzit më të afërt të aktorit e kanë konfirmuar lajmin për “U Ëeekly” dhe “Tmz”. Avokatja mbrojti yllin e “Piratit të Karaibeve” në gjyqin për shpifje kundër tabloidit “The Sun” në nëntor 2020.

Tabolidi britanik “The Sun” e akuzoi atë se rrahu gruan. Në atë rast, një gjykatës arriti në përfundimin se pjesa më e madhe e abuzimit në familje të raportuar nga Amber Heard kishte ndodhur në të vërtetë. Dhe aktori e humbi çështjen.

Në fillim u fol për një flirt mes Johnny Depp dhe avokates tjetër Camille Velasquez, që e bëri atë të fitonte gjyqin kundër Amber Heard. Zëra që u mohuan nga avokatja dhe u cilësuan si “seksistë dhe joetikë”. Zgjedhja e aktorit 59-vjeçar ishte britanikja Joelle Rich, me dy fëmijë dhe një martesë të sapo përfunduar, e famshme për përfaqësimin e Meghan Markle, kur disa tabloidë britanikë publikuan letrën e shkruar me dorë nga Dukesha e Sussex-it drejtuar babait të saj Thomas.

Sipas burimit, Rich kishte marrë pjesë edhe në seancat e gjyqit të Johnny Depp kundër Amber Heard në Virxhinia.

“Ajo nuk ishte pjesë e ekipit të tij të avokatëve, nuk kishte asnjë detyrim profesional, ishte një çështje personale”.

Nëse lidhja mes Johnny Depp dhe Joelle Rich, konfirmohet nga vetë ata, do të jetë lidhja e parë publike e yllit pas divorcit të vitit 2017 me Amber Heard, pas dy vitesh martesë. Johnny Depp ishte i martuar me grimieren Lori Anne Ëilson (1983-1985) dhe ka dy fëmijë me ish-partneren e tij, kurrë të martuar, Vanessa Paradis: Jack Depp dhe Lily-Rose Depp.

Lily Rose i ngjan shumë nënës së saj, ajo është aktore dhe modele, fytyrë e markave ndërkombëtare, ish e dashura e aktorit Timothée Chalamet, ajo ndjek gjurmët e prindërve të saj. Nga ana tjetër Jack është i turpshëm dhe i rezervuar, ai nuk ka as profile sociale dhe preferon jetën larg vëmendjes. Fëmijët e kanë mbështetur gjithmonë babanë e tyre dhe duket se nuk e kanë pëlqyer kurrë Amber Heard.