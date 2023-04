Joshua mposht me lehtësi Franklinin dhe i dërgon mesazhe të forta Furyt e Wilderit: Jam i gatshëm për përballjen me ju

Boksieri britanik ka mposhtur amerikanin pas 12 raundesh me vendim unanim, ku mori votat 118-111, 117-111 dhe 117-111.

Megjithatë nuk ka qenë ndonjë luftë e fortë e Joshuas i cili pas përfundimit të meçit shihej i dëshpëruar në këndin e tij.

The Guardian shkruan se paraqitje e sontme e Joshuas në Londër nuk do t’i shkaktojë aspak frikë Tyson Furyt, Demontay Wilderin, Joyces apo Andersonit që janë pretendentët për tu ndeshur me britanikun në meçin e ardhshëm.

Pas fitores boksieri britanik është pyetur se me kë dëshiron të përballet në meçin e ardhshëm.

“Tyson Fory ose Deontay Wilder”, tha fillimisht Joshua.

“Ju më njihni mua, unë përpiqem t’i argëtojë tifozët. Unë e di se kë duan tifozët dhe topi është në fushën e Furyt. Do të isha 100 për qind i nderuar të boksoja për titullin botëror të peshave të rënda në WBC”, tha Joshua.

“Unë qëndroj këtu dhe e them me krenari, ky do të ishte një nder për mua. Pra, kudo që jeni, nëse je duke dëgjuar, ti e njeh menaxhmentin tim, ti e njeh promovuesin tim”, iu drejtua Joshua drejtpërdrejtë Tyson Furyt.

“Kemi pasur përballje më parë, kështu që le të vazhdojmë dhe të shpresojmë se mund të arrijmë këtë marrëveshje sa më shpejtë pasi nuk bëhemi më të rinj”, u shpreh Joshua. /Telegrafi